Συγκλονιστικό βίντεο: Μωράκια πιγκουίνοι πέφτουν για πρώτη φορά στη θάλασσα από τα 15 μέτρα

Εντυπωσιακές εικόνες με μικρούς πιγκουίνους να κάνουν την πρώτη τους βουτιά στα νερά της Ανταρκτικής.

Συγκλονιστικές εικόνες φέρνει στη δημοσιότητα το National Geographic από την Ανταρκτική, όπου δεκάδες μωρά πιγκουίνοι κάνουν την πρώτη τους βουτιά από ύψος 15 μέτρων στα παγωμένα νερά.

Ο βραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας του National Geographic, Bertie Gregory, πέρασε ένα δίμηνο παρακολουθώντας το κοπάδι των 10.000 αυτοκρατορικών πιγκουίνων στη χερσόνησο της Ανταρκτικής, όταν απαθανάτισε τη συμπεριφορά των νεοσσών που δεν είχε ξαναδεί στην κάμερα, είπε στο «Good Morning America».

«Λέγεται πέταγμα, όταν κάνουν το πρώτο τους μπάνιο», είπε. «Κανονικά πηδούν από τον θαλάσσιο πάγο, ο οποίος έχει ύψος περίπου μισό μέτρο. Παρατηρούσαμε ότι οι νεοσσοί περνούσαν σε διαφορετικό μέρος. Έτσι ανέβασα το drone, το πέταξα εκεί για να δω τι συνέβαινε και συνειδητοποίησα ότι στοιβάζονταν στην άκρη ενός τεράστιου βράχου πάγου ύψους 15 μέτρων», συνέχισε.

«Ένας ένας άρχισαν να πηδούν από αυτόν τον βράχο για να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο στον Νότιο Ωκεανό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τη New York Post, το εκπληκτικό υλικό του Γκρέγκορι που δείχνει για πρώτη φορά νεοσσούς πιγκουίνους να κάνουν... cliff diving θα συμπεριληφθεί στο ντοκιμαντέρ «Secrets of the Penguins» που θα κάνει πρεμιέρα την Ημέρα της Γης (22 Απριλίου) του 2025.