Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία πρώην προέδρου της ουκρανικής Βουλής

Ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής Βουλής, Αντρίι Παρούμπι, κεντρικό πρόσωπο της φιλοευρωπαϊκής επανάστασης του Μαϊντάν το 2014, δολοφονήθηκε σήμερα στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άγνωστος άνδρας πυροβόλησε επανειλημμένα τον Παρούμπι, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει τη στιγμή της δολοφονίας, ωστόσο οι λόγοι για τους οποίους στοχοθετήθηκε ο πρώην πολιτικός παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος και θα ταυτοποιήσει τον δράστη.

Des images montrent un tueur ouvrant le feu avec un pistolet en direction d'Andriy Parubiy ; au moment du meurtre, la victime est cachée des caméras de surveillance par des arbres, mais le tireur avec un sac Glovo est bien visible.🤬 https://t.co/Uxy1Efotxv pic.twitter.com/lRcMKtBLcD — Bounty (@JoelTarnawski) August 30, 2025

Ο 54χρονος Παρούμπι είχε διατελέσει πρόεδρος της Βουλής από το 2016 έως το 2019 και υπήρξε γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας το 2014, κατά την έναρξη των συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία και την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Τον ίδιο χρόνο είχε επιζήσει από απόπειρα δολοφονίας με χειροβομβίδα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη δολοφονία «φρικτή» και δεσμεύτηκε ότι όλα τα διαθέσιμα μέσα θα κινητοποιηθούν για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο απέτισε φόρο τιμής στον Παρούμπι, χαρακτηρίζοντάς τον «πατριώτη» με σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση του ουκρανικού κράτους.

Σύμφωνα με αναφορές, ο δράστης φέρεται να ήταν ντυμένος ως διανομέας και να οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο τη στιγμή της επίθεσης. Οι εικόνες από τον τόπο του εγκλήματος που κυκλοφορούν στα ΜΜΕ δείχνουν άνδρα με αίματα στο πρόσωπο να κείτεται στον δρόμο, ωστόσο η γνησιότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί.

