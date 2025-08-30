Κινέζος σκακιστής παρέμεινε 4 ώρες στη βροχή αναλύοντας την ήττα του 

Ένας Κινέζος σκακιστής έγινε viral, καθώς έμεινε για 4 ώρες κάτω από καταρρακτώδη βροχή αναλύοντας την ήττα του σε αγώνα σιάνγκτσι. Το βίντεο συγκίνησε το διαδίκτυο και σχολιάστηκε ακόμα και από διεθνείς προσωπικότητες του σκακιού.

Μια συγκινητική και παράξενη ιστορία έρχεται από την επαρχία Χεμπέι στη βόρεια Κίνα, όπου ένας άνδρας πέρασε σχεδόν τέσσερις ώρες κάτω από καταρρακτώδη βροχή, αναλύοντας την ήττα του σε έναν αγώνα σιάνγκτσι (xiangqi - το παραδοσιακό κινέζικο σκάκι, το οποίο είναι μεν παιχνίδι στρατηγικής, αλλά έχει πολλές διαφορές με το δυτικό σκάκι). Το βίντεο της σκηνής έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από χρήστες και επαγγελματίες του σκακιού.

Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να κάθεται ατάραχος μπροστά στο σκακιέρα, ενώ η βροχή πέφτει καταρρακτωδώς γύρω του. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της συζύγου του να τον πείσει να αποχωρήσει ώστε να μη βρέχεται, εκείνος παρέμεινε αφοσιωμένος στην ανάλυση του παιχνιδιού του. Η σκηνή αποτυπώνει την ένταση και την αφοσίωση που χαρακτηρίζουν τον κόσμο του σιάνγκτσι, όπου κάθε κίνηση μετράει και κάθε ήττα είναι μια ευκαιρία για αυτοκριτική και βελτίωση.

Η αντίδραση του διαδικτύου ήταν άμεση και έντονη. Διεθνείς προσωπικότητες του σκακιού, όπως οι Hans Niemann και Anish Giri, εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την αφοσίωση του παίκτη, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια διάσταση του πάθους για το παιχνίδι. Το βίντεο έγινε αντικείμενο συζητήσεων σε φόρουμ και κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να σχολιάζουν την ψυχική δύναμη και την επιμονή του άνδρα.

Δείτε το χαρακτηριστικό video

