Σκωτία: Μετέτρεψαν το σπίτι τους σε κέντρο διάσωσης σκαντζόχοιρων

Το ζευγάρι μετέτρεψε αρχικά το γκαράζ σε θάλαμο και στη συνέχεια έχτισε την τρίτη πτέρυγα στον κήπο. Πλέον, μπορούν να φροντίζουν έως και 40 σκαντζόχοιρους ταυτόχρονα.

Η συγκινητική ιστορία ενός ζευγαριού από τη Σκωτία, των Άντι και Σάρον Λόνγκχερστ, αποδεικνύει ότι η αφοσίωση μπορεί να κάνει θαύματα.

Μέσα σε σχεδόν τρία χρόνια, το ζευγάρι έχει συμβάλει στην ανάρρωση και επανένταξη πάνω από 500 ευρωπαϊκών σκαντζόχοιρων, μετατρέποντας το σπίτι τους σε ένα οργανωμένο καταφύγιο.

