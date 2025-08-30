Σαμαράς για το τροχαίο με την Porche: «Δεν οδηγούσε η 45χρονη επειδή δεν ήταν νηφάλια» (vid)

Ο Τρύφωνας Σαμαράς ανέφερε ότι το τροχαίο με την Porche σημειώθηκε αφού τον άφησαν στο ξενοδοχείο του ενώ τόνισε ότι όσο ήταν μαζί, δεν οδηγούσε η 45χρονη.

Για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη μίλησε ο Τρύφωνας Σαμαράς στην εκπομπή «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός κομμωτής ανέφερε πώς διασκέδαζε μαζί με την 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porche, αλλά ξεκαθάρισε πώς το τροχαίο έγινε αφού τον είχαν αφήσει στο ξενοδοχείο του. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι όσο ήταν μαζί δεν οδηγούσε εκείνη το πολυτελές αυτοκίνητο.

Σαμαράς: «Δεν ήταν τελείως νηφάλια»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Τρύφωνας Σαμαράς σημείωσε: «Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα γιατί οι κοπέλες με έφεραν στο ξενοδοχείο και μετά συνεχίσανε. Είχε μείνει η ιδιοκτήτρια μαζί με τη φίλη της, αλλά οδηγούσε η φίλη της που δεν είχε πιει. Ήμουν σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός κομμωτής.

«Η κυρία έχει αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.Μια πολύ ευγενική κοπέλα. Περάσαμε πολύ ωραία. Μετά μου λέει δεν έρχεσαι να πάμε μαζί σε ένα άλλο μαγαζί. Και πήγαμε με την Porche. Που να το φανταζόμουνα ότι μετά θα γινόταν όλο αυτό. Στην αρχή καθόταν πίσω από μένα. Δεν οδήγησε η κοπέλα επειδή δεν ήταν τελείως νηφάλια. Δηλαδή δεν είχε πιει να μην μπορεί να μιλήσει απλά ήταν χαρούμενη. Κάθισε από πίσω μου και οδηγούσε η φίλη της» κατέληξε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λίγο μετά το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εκτραπούν της πορείας τους και να προσκρούσουν σε κολώνες και δέντρα. Το ένα όχημα, μια μαύρη Porsche που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών και στη συνέχεια βγήκε στον παράδρομο και σταμάτησε πάνω σε κολώνα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα: μια γυναίκα πιο σοβαρά και ένας άνδρας ελαφρύτερα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

