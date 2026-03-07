Το μυστικό χαρτί του Ιράν στον πόλεμο: Ο ισχυρός στόλος υποβρυχίων
Tο Ιράν διαθέτει ορισμένα στρατηγικά πλεονεκτήματα που το καθιστούν έναν δύσκολο αντίπαλο, παρότι η ισχύς του δεν συγκρίνεται με αυτή των ΗΠΑ.
Τις τελευταίες ημέρες ο πλανήτης παρακολουθεί με ανησυχία μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η σύγκρουση που διαμορφώνεται μπορεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ σε μια αντιπαράθεση με το Ιράν, μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, αυξάνει σημαντικά την ένταση.
Παρότι η στρατιωτική ισχύς της Τεχεράνης δεν μπορεί να συγκριθεί συνολικά με αυτή των ΗΠΑ, το Ιράν διαθέτει ορισμένα στρατηγικά πλεονεκτήματα που το καθιστούν έναν δύσκολο αντίπαλο.
