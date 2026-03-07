Ο καθηγητής που προέβλεψε τον πόλεμο, «βλέπει» τώρα και ήττα των ΗΠΑ: Οι στόχοι «κλειδιά» για το Ιράν

Ο Κινέζος καθηγητής Jiang Xueqin προέβλεψε με μεγάλη ακρίβεια τον πόλεμο με το Ιράν, και εκτιμά πως οι παγκόσμιες ισορροπίες ευνοούν την Τεχεράνη, και όχι τις ΗΠΑ.

Στον τομέα των γεωπολιτικών προβλέψεων, λίγες φωνές έχουν τραβήξει τόση προσοχή για το Ιράν και τη Μέση Ανατολή όσο αυτή του καθηγητή Jiang Xueqin, ενός ιστορικού και εκπαιδευτικού με έδρα το Πεκίνο, γνωστού για τη σειρά του «Προγνωστική Ιστορία» στο YouTube.

Τον Μάιο του 2024, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούσε να διεξάγει εκστρατεία για δεύτερη θητεία, ο Jiang έκανε μια σειρά από τολμηρές προβλέψεις που έκτοτε έχουν εκτυλιχθεί με τρομακτική ακρίβεια:

