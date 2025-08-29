Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο: Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

Μπορεί να είναι ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο, αλλά δεν παύει να είναι ο πρωτότοκος.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ μπήκε χθες με το δεξί στο Eurobasket 2025, παρά το γεγονός ότι έκανε τα εύκολα... δύσκολα και επικράτησε της Ιταλίας 75-66, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σταματάει στους 31 πόντους και τα 7 ριμπάουντ.

Τρεις από τα αδέλφια Αντετοκούνμπο έβαλαν το λιθαράκι τους στην επιτυχία.

Πόσοι όμως είναι στα αλήθεια οι AntetokounBros; Άπαντες θαυμάζουν τον Γιάννη. Οι περισσότεροι διασκεδάζουν με τον Θανάση. Πολλοί γνωρίζουν τον Κώστα και ίσως λιγότεροι τον Άλεξ. Μα στα αλήθεια πόσοι γνωρίζουν τον Φράνσις Αντετοκούνμπο;

