Άγρια ληστεία σε 71χρονο ΑμεΑ στο Ίλιον: Τον σακάτεψαν για 500 ευρώ (vid)

Ηλικιωμένος ΑμεΑ και καρκινοπαθής έπεσε θύμα βίαιης ληστείας στο Ίλιον, όταν δύο νεαροί τον παρακολούθησαν, τον ακολούθησαν στην πολυκατοικία του και τον σακάτεψαν για να του πάρουν το πορτοφόλι με 500 ευρώ.

Ο 71χρονος περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή στο Live News τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε: «Ο ένας με σφίγγει δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω. Ο άλλος βρήκε το πορτοφόλι και λέει "το βρήκα". Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα». Οι δράστες τον ξεγέλασαν αρχικά παριστάνοντας τους φιλικούς: «Ήρθανε με καλαμπούρια. Λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών. Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα».

Σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για βοήθεια: «Η γυναίκα μου είχε πάθει σοκ»

Ο συνταξιούχος, σοβαρά τραυματισμένος, σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη σύζυγό του. «Μπήκα μέσα στο ασανσέρ και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ», είπε χαρακτηριστικά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται και προσπαθεί να αναρρώσει.

Η σύζυγος και ο γιος του 71χρονου είναι εξοργισμένοι για τη βία που δέχθηκε: «Έναν άνθρωπο ΑμεΑ με 80% αναπηρία να τον ρίχνεις από τη σκάλα… για μένα αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας», δήλωσε ο γιος του.

Πρόσθεσε ότι ο πατέρας του παλεύει τα τελευταία 3,5 χρόνια με τον καρκίνο, υποβάλλεται συνεχώς σε χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, κάτι που κάνει την επίθεση ακόμα πιο σκληρή.

Οι δράστες διέφυγαν με... 500 ευρώ στην τσέπη

Οι δύο ληστές άρπαξαν τα 500 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Παρά τις έρευνες, παραμένουν ασύλληπτοι.

Εκτιμάται ότι παρακολουθούσαν τον ηλικιωμένο από την τράπεζα όπου έκανε την ανάληψη. «Δεν ξέρω… μπορεί να με είδαν όταν πλήρωνα στο μίνι μάρκετ ότι είχα λεφτά», είπε ο 71χρονος.

