Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες διοδίων στην Καρδίτσα - Κομμένη στα τρία η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Αμετακίνητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους εν μέσω εορτών.

Ανάμεσά τους, σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα σε μια συμβολική κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Με τρακτέρ, αγροτικά και ιδιωτικά ΙΧ κινήθηκαν προς τα διόδια των Σοφάδων σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση σε ΙΧ, φορτηγά και λεωφορεία χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

