Red Bull Gym Clash: Η καρδιά του fitness χτυπά στην Ελλάδα

Αν νομίζεις πως έχεις δει τα πάντα στον κόσμο του fitness, κάνεις λάθος!

Το Red Bull Gym Clash έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, φέρνοντας την πιο δυνατή αναμέτρηση της χρονιάς! Εκεί, όπου οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο «μάχονται» για τον τίτλο του No.1 γυμναστηρίου στον πλανήτη.

Ένα παγκόσμιο clash για αθλητές κάθε επιπέδου

Από τα προκριματικά χωρών σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέχρι τον παγκόσμιο τελικό στην Αθήνα, το Red Bull Gym Clash δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός. Είναι η απόλυτη ευκαιρία για αθλητές και αθλήτριες να ξεπεράσουν τα όριά τους, να εκπροσωπήσουν το γυμναστήριό τους και να γίνουν μέρος μιας παγκόσμιας fitness κοινότητας. Είναι μια εμπειρία γεμάτη ένταση, πάθος και αληθινή αθλητική έμπνευση. Σε αυτήν τη μάχη, ομάδες των τεσσάρων ατόμων, 2 άνδρες και 2 γυναίκες, θα αναμετρηθούν σε τέσσερις διαφορετικές δοκιμασίες φυσικής κατάστασης που τεστάρουν τη συνεργασία, την αντοχή, τις δεξιότητες και τη δύναμή τους.

Πώς συμμετέχεις στον Εθνικό Προκριματικό:

Κάθε γυμναστήριο διαλέγει μία ομάδα 4 αθλητών/τριών (2 άνδρες & 2 γυναίκες), άνω των 18 ετών, που είναι εγγεγραμμένα μέλη του για τουλάχιστον 6 μήνες

Η ομάδα δηλώνει συμμετοχή στο redbull.com

Μετά την εγγραφή, λαμβάνει email επιβεβαίωσης και… η μάχη ξεκινά!

Οι κορυφαίες ομάδες από τον Εθνικό Προκριματικό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στο Action Fitness Studio, θα περάσουν στον Εθνικό Τελικό της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο A2Z The Fitness Lab. Από εκεί, η καλύτερη ομάδα θα βρεθεί στο World Final εκπροσωπώντας την Ελλάδα! Η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής των ομάδων είναι η 1η Σεπτεμβρίου.

H Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας fitness σκηνής

Το Red Bull Gym Clash έρχεται στην Ελλάδα φέρνοντας μαζί του την ενέργεια, την ένταση και το παγκόσμιο ενδιαφέρον.



Η χώρα μας θα υποδεχτεί και τη δημοφιλή αθλήτρια του HYROX και των αγώνων με εμπόδια (Obstacle Course Racing – OCR), Ida Mathilde Steensgaard, που έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό των workouts του Red Bull Gym Clash. Η ίδια θα βρεθεί στην Αθήνα για τον Εθνικό Τελικό και Εθνικό Προκριματικό και θα ζήσει μαζί με τους αθλητές την εμπειρία του πιο εκρηκτικού fitness clash.

Και δεν σταματάμε εκεί: ο παγκόσμιος τελικός φιλοξενείται στη χώρα μας, τον Οκτώβριο, τοποθετώντας την Αθήνα στον χάρτη των σημαντικότερων fitness events διεθνώς. Η επιλογή του Ζαππείου υπογραμμίζει τη σύνδεση της σύγχρονης αθλητικής κουλτούρας με το ιστορικό παρελθόν του τόπου.

Ακόμα και αν δεν συμμετέχεις στη διοργάνωση, μπορείς να ζήσεις την ένταση του Red Bull Gym Clash από κοντά. Έλα και δες από κοντά τον πιο πρωτότυπο fitness αγώνα, στήριξε τους αθλητές και γίνε μέρος του παγκόσμιου Red Bull φαινομένου που... ιδρώνει μόνο τους καλύτερους!