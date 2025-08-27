Κριστιάν Ντα Κόστα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της συζύγου του για τα αίτια θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή

Η σύζυγός του Κριστιάν Ντα Κόστα αποκάλυψε τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου και του Θρασύβουλου.

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Κριστιάν Ντα Κόστα σε ηλικία 42 ετών, ενώ βρισκόταν για διακοπές στη Σαντορίνη. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου και του Θρασύβουλου αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Εκεί η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να καταλήξει. Η σύζυγός του Ντα Κόστα, Αουρέλια κατήγγειλε στην εφημερίδα «Espresso» τους υπεύθυνους του νοσοκομείου της Σαντορίνης για εγκληματικές ενέργειες που οδήγησαν στον θάνατο του παλαίμαχου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή.

Τα αίτια θανάτου του Ντα Κόστα

Σύμφωνα με την σύζυγό του, ο 42χρονος πρώην ποδοσφαιριστής έπασχε από σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα, αλλά τον χειρούργησαν για διάτρηση στομάχου και άφησε την τελευταία του πνοή ύστερα από δεύτερο χειρουργείο, κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το απόγευμα της Τρίτης 19 Αυγούστου ο Ντα Κόστα αισθάνθηκε φρικτούς πόνους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού. Έπειτα από αναμονή τεσσάρων ωρών έγιναν οι απαιτούμενες αιματολογικές εξετάσεις και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία.

«Μας ενημέρωσαν πως είχε έλκος και διάτρηση στομάχου και πως θα έπρεπε να χειρουργηθεί. Ύστερα από μία ημέρα ο Κρίστιαν άρχισε να φουσκώνει σαν μπαλόνι. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Μας είπαν πως έχει μπλοκάρισμα εντέρου και πως θα έπρεπε να γίνει δεύτερο χειρουργείο. Μετά διαπίστωσαν πως αντιμετώπιζε πρόβλημα με τη σκωληκοειδή απόφυση. Μπήκε σε αναπνευστική υποστήριξη με οξυγόνο και κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο “Σωτηρία” στην Αθήνα» είπε στην «Espresso» η Αουρέλια Ντα Κόστα.

Δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο

Ο Κριστιάν Ντα Κόστα δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο, αφήνοντας την τελευταία του πνοή κατά την αεροδιακομιδή. Όπως ισχυρίζεται η σύζυγός του, κανένας δεν την ενημέρωσε και ενώ η ίδια με τα δύο παιδιά τους είχαν παραμείνει στη Σαντορίνη. Έπειτα από ώρες, στις 10 το πρωί του περασμένου Σαββάτου, της τηλεφώνησαν και της είπαν ότι ο Κριστιάν υπέστη ανακοπή καρδιάς, πριν προλάβει να μπει στο αεροπλάνο που θα τον μετέφερε στην Αθήνα. Μάλιστα, χρειάστηκε να στείλει εξώδικο στο Νοσοκομείο Σαντορίνης για να της δώσουν τελικά τον ιατρικό φάκελο του άντρα της.

«Δεν υπήρχε σωστή παρακολούθηση γενικά. Δεν έγινε σωστή διάγνωση. Τον χειρούργησαν για κάποιο λόγο και ο λόγος ήταν άλλος. Δεν κάνανε προσπάθεια να τον επαναφέρουν, γιατί ήταν σε μεταφορά. Οι θεράποντες ιατροί δεν ήταν μαζί του, γιατί ήταν σε μεταφορά. Υπήρχε ένας αναισθησιολόγος που μπήκε στο ελικόπτερο και τα δύο άτομα του ΕΚΑΒ. Δεν έκανε τίποτα», ανέφερε η Αουρέλια.

«Ήταν χαμογελαστός, γεμάτος υγεία, που έτρεχε κάθε μέρα. Δεν κάπνιζε. Έτρωγε σωστά. Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Δεν επιτρέπεται διευθυντής χειρουργός να τον ρωτάω πώς είναι από το δεύτερο χειρουργείο και αν θα τα καταφέρουμε και να μου λέει “μακάρι”» τόνισε η σύζυγος του ποδοσφαιριστή.

«Έπρεπε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος στα νοσοκομεία. Δυστυχώς “φεύγουν” άνθρωποι υγιείς για κάποια πράγματα που το 2025 είναι απλά χειρουργεία. Ενα έμπειρο μάτι χειρουργού -όπως δήλωνε ότι είναι 35 χρόνια ο χειρουργός του- έπρεπε να δει από την αρχή τα συμπτώματα. Ο λόγος που φούσκωνε ήταν ότι πάθαιναν σηψαιμία τα όργανα από την περιτονίτιδα. Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανούν όλα», συμπλήρωσε η σύζυγός του Ντα Κόστα.

