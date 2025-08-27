Οδηγός ταξί συνελήφθη επειδή χρέωσε 110 ευρώ για κούρσα από το αεροδρόμιο στο λιμάνι του Πειραιά (vid)

Συνελήφθη οδηγός ταξί έπειτα από καταγγελία για υπερχρέωση στη διαδρομή αεροδρόμιο-λιμάνι του Πειραιά.

Στη σύλληψη ενός οδηγού ταξί προχώρησε η αστυνομία, μετά από καταγγελία μιας γυναίκας, σύμφωνα με την οποία, την χρέωσε 110 ευρώ για να την παραλάβει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και να την μεταφέρει στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό ταξί, καθώς εισέπραξε από την επιβάτιδα το παραπάνω ποσό, που είναι το διπλάσιο του νόμιμου κομίστρου στο λιμάνι του Πειραιά.

Την χρέωσε 110 ευρώ

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 54χρονος οδηγός ταξί το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου είχε εισπράξει από πελάτισσα για τη διαδρομή με αφετηρία τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ποσό ύψους 110 ευρώ, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν άνω του διπλάσιου του.

Ο οδηγός ταξί συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κι ενώ αναζητούνταν εντός των ορίων του αυτοφώρου, κατηγορούμενος για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.