Viral βίντεο στο TikTok δείχνει πώς είναι να ζεις με ΔΕΠΥ: «Δεν μπορείς απλώς να συγκεντρωθείς»

Προσομοίωση στο TikTok έγινε viral καθώς δείχνει με εντυπωσιακό ρεαλισμό πώς είναι να ζεις με ΔΕΠΥ, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες συγκέντρωσης που βιώνουν οι πάσχοντες.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας ή αλλιώς ΔΕΠΥ, επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το ADHD UK, υπολογίζεται ότι περίπου 2,6 εκατομμύρια άτομα ζουν με τη συγκεκριμένη διαταραχή.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία συγκέντρωσης, οργάνωσης, ολοκλήρωσης εργασιών, παρορμητική συμπεριφορά, ανυπομονησία σε συζητήσεις και συχνή υπερδραστηριότητα.

Η viral προσομοίωση στο TikTok για τους πάσχοντες με ΔΕΠΥ

Η Olivia Lutfallah, δημιουργός περιεχομένου που πάσχει από ΔΕΠΥ, μοιράστηκε ένα βίντεο-προσομοίωση που δείχνει πώς είναι μια συζήτηση σε γεμάτο και θορυβώδες περιβάλλον, όπως ένα εμπορικό κέντρο ή καφέ.

Στο βίντεο οι ήχοι του περιβάλλοντος δυναμώνουν μέχρι να γίνουν ίδιοι σε ένταση με τη φωνή της, ενώ τυχαία αντικείμενα εμφανίζονται στην οθόνη, κάνοντας δύσκολη τη συγκέντρωση.

Η Olivia εξηγεί πως ο εγκέφαλος μοιάζει «υπερφορτωμένος» από οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα.

Οι κοινωνικές παρεξηγήσεις

Η δημιουργός αναπαράγει σχόλια που ακούει συχνά:

«Είναι αγένεια να μην κοιτάς στα μάτια»

«Απλώς προσπάθησε περισσότερο να συγκεντρωθείς»

«Γιατί είσαι πάντα κουρασμένη; Δεν έκανες τίποτα όλη μέρα, είσαι τεμπέλα»

Η ίδια τονίζει: «Φαντάσου να ακούς αυτά τα σχόλια συνεχώς… Εγώ μπορώ. Καλώς ήρθατε στον εγκέφαλο κάποιου με ΔΕΠΥ».

Η αντίδραση του κοινού: «Το βίντεο με έκανε να ιδρώσω»

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια από ανθρώπους που ένιωσαν ότι «αναγνώρισαν τον εαυτό τους».

Ένας χρήστης έγραψε: «Μισώ αυτόν τον ήχο, ως άτομο με βαριά μορφή ΔΕΠΥ. Με έκανε να ιδρώσω».

Άλλος σχολίασε: «Έχω ΔΕΠΥ και η καρδιά μου άρχισε να χτυπά πιο γρήγορα. Το ένιωσα».

