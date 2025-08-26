Η αλήθεια για την πρωτεΐνη σε σκόνη: Τι λένε οι ειδικοί για το συκώτι και τα νεφρά

Οι σκόνες πρωτεΐνης και ιδιαίτερα αυτές του ορού γάλακτος, έχουν γίνει αγαπημένο συμπλήρωμα για όσους επιδιώκουν μυϊκή ανάπτυξη ή εύκολη πρόσληψη πρωτεΐνης. Ωστόσο, νέες έρευνες εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλειά τους για το συκώτι και τα νεφρά.

Μελέτες δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των σκευασμάτων στην αγορά περιέχει ίχνη βαρέων μετάλλων, όπως ο μόλυβδος. Σύμφωνα με το Clean Label Project, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ελέγχει την ποιότητα προϊόντων, περίπου το 75% των σκόνων πρωτεΐνης που εξετάστηκαν περιείχαν μετρήσιμα επίπεδα μολύβδου, όπως αναφέρθηκε και στο Verywellhealth.com τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι τα υγιή άτομα μπορούν συνήθως να ανεχθούν υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρόνια υπερκατανάλωση μπορεί να επιβαρύνει τα νεφρά και το συκώτι σε πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις σκόνες πρωτεΐνης

Ο Δρ Sudeep Khanna, γαστρεντερολόγος στα Νοσοκομεία Indraprastha Apollo, εξηγεί: «Οι σκόνες πρωτεΐνης παράγονται από φυτικά ή ζωικά προϊόντα, όπως σόγια, μπιζέλια, ρύζι, αυγά ή γάλα (καζεΐνη και ορός γάλακτος). Συχνά περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα, αρώματα, πυκνωτικά, βιταμίνες και μέταλλα. Η πρωτεΐνη ανά μεζούρα κυμαίνεται συνήθως από 10 έως 30 γραμμάρια, με τις συνθέσεις να διαφέρουν ανάλογα με το στόχο του συμπληρώματος - μυϊκή ανάπτυξη ή απώλεια βάρους».

Ο ίδιος προσθέτει ότι η πρωτεΐνη ορού γάλακτος μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερική δυσφορία, ιδιαίτερα σε άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη. Τα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν φούσκωμα, κοιλιακό πόνο, αέρια και διάρροια, που εμφανίζονται λίγη ώρα μετά την κατανάλωση.

Η σύσταση των ειδικών είναι να καταναλώνεται με μέτρο και να προτιμώνται προϊόντα ελεγμένα για καθαρότητα και περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, ειδικά για όσους έχουν ήδη προβλήματα με ήπαρ ή νεφρά.

