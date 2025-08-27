To MENA Hero Project του PlayStation φέρνει πολλά νέα και ενδιαφέροντα videogames

Το PlayStation ανακοίνωσε τους τίτλους του MENA Hero Project

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια που εντάσσονται στο MENA Hero Project, μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τις αυθεντικές φωνές και τους δημιουργούς από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες μέσα από τα βιντεοπαιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι, με τίτλο Red Bandits, είναι ένα γρήγορο παιχνίδι δράσης που διαδραματίζεται σε μια εποχή υπερκαπιταλισμού, όπου μια εταιρεία έχει μονοπωλήσει τα πάντα.

Εδώ αναλαμβάνουμε τον ρόλο του Stutt, ενός παλιού ληστή με τραυλισμό και μυστηριώδες παρελθόν, που μαζί με την ομάδα Red Bandits προσπαθούν να ανατρέψουν αυτή την μονοπώληση μέσα από εντυπωσιακές ληστείες και προσωπικές αντιπαραθέσεις. Ένα ακόμη τίτλος, το Enci’s Solution, είναι μια καλλιτεχνική πλατφόρμα 2.5D που συνδυάζει μια αφήγηση με δυστοπικά στοιχεία, όπου ο παίκτης ακολουθεί τον νεαρό Ji’we, έναν εξόριστο που εξερευνά τον επικίνδυνο κόσμο έξω από το καταφύγιό του, μαζί με έναν ρομποτικό σύντροφο σε μια περιπέτεια γεμάτη γρίφους και ανακαλύψεις.

Το The Perfect Run είναι ένα RPG δράσης περιπέτειας όπου ο παίκτης ελέγχει τον Quicksave, έναν ήρωα που ταξιδεύει στον χρόνο και καλείται να αποφασίσει το μέλλον της πόλης New Rome μέσα σε τρεις μέρες, με τη δυνατότητα να επηρεάσει τις καταστάσεις και να ανακαλύψει μυστικά μέσα από διαφορετικούς χρονικούς κύκλους.

Τέλος, το A Cat’s Manor προσφέρει μια ατμοσφαιρική περιπέτεια μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο αράχνες και μια περίεργη οικογένεια, όπου ο παίκτης πρέπει να λύσει γρίφους, να αντιμετωπίσει κινδύνους και να εξερευνήσει τα μυστικά του σπιτιού χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως ο 3D ήχος και οι δυνατότητες του χειριστηρίου του PS5 για μια βαθύτερη εμπειρία. Αυτά τα παιχνίδια, διαθέσιμα για PlayStation 5 και PC, αντικατοπτρίζουν την ποικιλία και το βάθος που μπορεί να προσφέρει η περιοχή MENA στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, προσφέροντας φρέσκιες και πρωτότυπες ιστορίες που ξεφεύγουν από τα γνωστά μοτίβα και ανοίγουν νέους δρόμους στην αφήγηση και το gameplay μέσα από τη ματιά αυτών των δημιουργών.