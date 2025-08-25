Το δόντι μιας αγελάδας λύνει το μυστήριο του Στόουνχεντζ: Γιατί κατασκευάστηκε και τι κρύβει;

Ένα εύρημα του 1924 «μίλησε» ξανά.

Το Στόουνχεντζ είναι ίσως το πιο διάσημο προϊστορικό μνημείο του κόσμου. Οι τεράστιες πέτρες του, στοιχισμένες με μαθηματική ακρίβεια στη μέση του πουθενά, στέκουν όρθιες εδώ και πέντε χιλιετίες, προκαλώντας δέος αλλά και αναρίθμητα ερωτήματα.

Ποιοι το έχτισαν; Γιατί; Και, το σημαντικότερο, πώς κατάφεραν να μεταφέρουν ογκόλιθους που ζυγίζουν τόνους, σε μια εποχή που ο τροχός μόλις είχε κάνει την εμφάνισή του;

