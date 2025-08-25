Η ιστορική «οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα ανοίγει τις πόρτες της και μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο

Αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο, η πιο διάσημη οικία του ελληνικού σινεμά.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές οικίες του αστικού ιστού της Αθήνας, είναι η οικία επί της οδού Τριπόδων 32 στην Πλάκα, γνωστή ως «οικία Κοκοβίκου», από την ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965).

Το κτίριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΠΟ για τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων στο κέντρο της Αθήνας.

Οι μελέτες για την αποκατάσταση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του εκπονήθηκαν με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

