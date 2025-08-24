A Serbian Film: Η πιο αηδιαστική ταινία όλων των εποχών επιστρέφει με νέο ντοκιμαντέρ (vid)

Πέρασαν 15 χρόνια από την κυκλοφορία του διαβόητου «A Serbian Film» και ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να εξερευνήσει τα παρασκήνια του σοκαριστικού έργου και αποκαλύπτει γιατί η ακραία βία του αποτελεί αλληγορία για τα δεινά της Σερβίας.

Το 2010, ο Σέρβος σκηνοθέτης Σρντζάν Σπάσογιεβιτς συνεργάστηκε με τον σεναριογράφο Αλεξάνταρ Ραντοβόγιεβιτς για να δημιουργήσουν μια ταινία τόσο σοκαριστική, ώστε να απαγορευτεί σε 46 χώρες. Το «A Serbian Film» πέρασε από σκληρή λογοκρισία πριν το εξετάσει το Βρετανικό Συμβούλιο Κινηματογραφικής Ταξινόμησης.

Η πλοκή ακολουθεί τον Μίλος, έναν βετεράνο πορνοστάρ που δέχεται μία τελευταία δουλειά για να εξασφαλίσει οικονομικά την οικογένειά του. Γρήγορα ανακαλύπτει ότι το «σενάριο» περιλαμβάνει ακραία βία, βασανιστήρια, νεκροφιλία, βιασμούς και δολοφονίες. Όταν αρνείται, ναρκώνεται και ξυπνά ημέρες αργότερα, συνειδητοποιώντας ότι εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει σε αποτρόπαιες πράξεις, ακόμη και απέναντι στον ίδιο του τον γιο. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η ταινία προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.

Η επιστροφή του «A Serbian Film» μέσα από ντοκιμαντέρ

15 χρόνια αργότερα, ο Αμερικανός παραγωγός Στίβεν Μπάιρο αξιοποίησε υλικό από τα παρασκήνια για να δημιουργήσει το «A Serbian Documentary». Στόχος του είναι να δώσει νέα προοπτική στην πιο αμφιλεγόμενη ταινία της δεκαετίας και να εξηγήσει γιατί οι δημιουργοί της επέλεξαν να δείξουν τόσο ακραία βία.

Μιλώντας στο Metro, ο Μπάιρο εξήγησε πως το φιλμ δεν δημιουργήθηκε απλά για να σοκάρει και να προκαλέσει: «Η Σερβία πέρασε από γενοκτονία. Αυτός ήταν ολόκληρος ο σκοπός της ταινίας».

Η βία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μεταφορά για τις φρικαλεότητες που υπέστησαν οι άνθρωποι σε μια μεταπολεμική κοινωνία: «Είναι σκληρή, αλλά αντανακλά όσα έζησαν οι Σέρβοι», σημειώνει.

Η θέση του σκηνοθέτη της ταινίας

Ο ίδιος ο Σπάσογιεβιτς έχει δηλώσει στο παρελθόν πως επέλεξε να αφηγηθεί την ιστορία μέσα από τον χώρο της πορνογραφίας γιατί συμβολίζει τη διαφθορά και την εκμετάλλευση της ανθρώπινης ύπαρξης.

«Δεν έχει σημασία αν ήταν πορνοστάρ, δικηγόρος ή φούρναρης, όλοι θα κατέληγαν στο ίδιο σημείο... κατεστραμμένοι. Η ανθρωπότητα απέτυχε να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου μια οικογένεια μπορεί να επιβιώσει χωρίς να επηρεαστεί από το χάος γύρω της», είχε πει χαρακτηριστικά.

