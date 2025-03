Πανικός στη Βουλή της Σερβίας: Άναψαν καπνογόνα, τραυματίστηκε έγκυος βουλευτής (vid)

Επεισόδια στην σερβική βουλή με ρίψη καπνογόνων από βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η αίθουσα συνεδριάσεων της σερβικής Bουλής. Βουλευτές της αντιπολίτευσης αντιδρώντας στην ημερήσια διάταξη που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία προσπάθησε να διακόψει την συνεδρίαση πετώντας καπνογόνα, ανάβοντας πυρσούς και εκσφενδονίζοντας αυγά κατά των βουλευτών της συμπολίτευσης.

Η αίθουσα γέμισε καπνό, η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική ωστόσο η πρόεδρος της Bουλής αρνήθηκε να διακόψει την συνεδρίαση επισημαίνοντας ότι «θα αντισταθεί στην προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας». Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ανήρτησαν πανό όπου αναγράφονταν «Η Σερβία ξεσηκώνεται για να πέσει το καθεστώς».

Από την έναρξη της συνεδρίασης η αντιπολίτευση με σφυρίχτρες και ντουντούκες προσπαθούσε να εμποδίσει την ομαλή εξέλιξη της. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητάνε να αποτελέσει η παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς, που υπεβλήθη στις 28 Ιανουαρίου, το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία. Αντιθέτως στην ημερήσια διάταξη τέθηκαν 62 νομοσχέδια γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Η πρόεδρος της Βουλής Άνα Μπρναμπιτς ισχυρίζεται ότι κατά την ρίψη καπνογόνων τραυματίστηκε στο κεφάλι μία βουλευτής η οποία η οποία βρίσκεται στο έκτο μήνα εγκυμοσύνης.

#Serbia 🇷🇸: another crazy day in the parliament as opposition lawmakers lit fireworks in protests of #Vucic's corrupt government. pic.twitter.com/gzGWMPQ9yc