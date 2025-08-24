Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Την τελευταία πνοή σε ηλικία 41 ετών άφησε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μόλις στα 41 της χρόνια, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η ίδια, η οποία ήταν σύντροφος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη, είχε αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας της μέσα από τα social media στις αρχές του έτους. Η 41χρονη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν δίπλα της στον δύσκολο αγώνα που έδωσε η Αλεξάνδρα μέχρι το τέλος - με επεμβάσεις και χημειοθεραπείες.

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, η οποία εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης, είχε πάρει μέρος ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1, «Καληνύχτα μαμά» το 1996.

Η ανάρτησή της, μέσω της οποίας είχε γνωστοποιήσει το πρόβλημα υγείας:

