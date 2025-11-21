Καμπανάκι Μαρουσάκη για επικίνδυνο καιρό: Οι 2 περιοχές που μπορεί να δουν χιόνια από το Σάββατο

Για εντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες μέρες προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα ακόμη και χιόνια εξέδωσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης για τις επόμενες μέρες σε περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν στις ήδη πληγείσες περιοχές καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας.

Η κακοκαιρία θα αρχίσει να εκδηλώνεται μάλιστα από τις βραδινές ώρες αύριο, Σάββατο με τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια να κατευθύνονται προς την χώρα με αποτέλεσμα να είναι πιθανή ακόμη και η εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές και συγκεκριμένα στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

