Μήπως κάνετε λιγότερο σεξ από τους... άλλους; Μία γιατρός απαντά στο αιώνιο ερώτημα

Μια γιατρός εξηγεί γιατί δεν υπάρχει «φυσιολογικός» αριθμός στο σεξ και γιατί η ποιότητα μετράει περισσότερο από τη συχνότητα.

Σε μια εποχή που η σύγκριση με τους «άλλους» συχνά δηλητηριάζει την προσωπική ζωή, ένα ερώτημα επιστρέφει διαρκώς σε συζητήσεις και αναζητήσεις: Πόσο συχνά «πρέπει» να κάνουν σεξ τα ζευγάρια για να θεωρείται... φυσιολογικό;

Η ουρολόγος και σεξολόγος Dr. Rena Malik έδωσε τη δική της, ξεκάθαρη απάντηση στην εκπομπή Diary of a CEO, απομυθοποιώντας μια από τις πιο διαδεδομένες ψευδαισθήσεις: ότι η συχνότητα είναι το μέτρο της σεξουαλικής ευτυχίας.

«Ο κόσμος ρωτάει συνέχεια: Πόσες φορές την εβδομάδα είναι φυσιολογικό; Μα, δεν υπάρχει “σωστός” αριθμός», ξεκαθαρίζει η Dr. Malik. «Αν κάνεις ποιοτικό σεξ μια φορά τον μήνα και νιώθεις καλά, αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το να το κάνεις 10 φορές χωρίς ικανοποίηση».

Οι αριθμοί λένε τη μισή αλήθεια

Οι μελέτες δείχνουν πως το μέσο ζευγάρι κάνει σεξ μία φορά την εβδομάδα. Όμως, όπως διευκρινίζει η ειδικός, οι ανάγκες, τα σώματα και οι διαθέσεις δεν μπαίνουν σε καλούπια. Το σεξ, άλλωστε, είναι υπόθεση βαθιά προσωπική. Οτιδήποτε άλλο είναι στατιστική.

Λιγότερο σεξ, περισσότερη ποιότητα

Η ειδικός Marian Martínez, μιλώντας στο Women's Health, υποστήριξε ότι όσο περνούν τα χρόνια σε μια σχέση, ο ρυθμός των επαφών μειώνεται. Οι ορμόνες αλλάζουν, η καθημερινότητα βαραίνει και οι ευθύνες πολλαπλασιάζονται. «Είναι απόλυτα φυσιολογικό να μειώνεται η επιθυμία, δεν είναι ένδειξη αποτυχίας. Η πίεση να ανταποκρίνεσαι σε μη ρεαλιστικά “πρότυπα” μπορεί να γίνει τοξική».

Το σεξ δεν χωράει σε νούμερα

Το 2022, η κοινωνιολόγος Soazig Clifton σημείωσε στο BBC ότι η γενική συχνότητα των ερωτικών επαφών μειώνεται παγκοσμίως. Όχι γιατί οι άνθρωποι αδιαφορούν, αλλά επειδή η ζωή έχει γίνει τόσο απαιτητική που πολλοί νιώθουν ότι «δεν προλαβαίνουν» να είναι ερωτικοί.

Η ίδια εντόπισε έναν άλλο, ανησυχητικό παράγοντα: οι ανακριβείς πληροφορίες και οι υπερβολικές εικόνες που προβάλλονται από τα social media. Αυτές καλλιεργούν προσδοκίες διαφορετικές από την πραγματικότητα και οδηγούν τα ζευγάρια σε αχρείαστη απογοήτευση.

Άφησε τους αριθμούς, ρώτα την καρδιά σου

Δεν υπάρχει «φυσιολογικός» αριθμός για το σεξ. Υπάρχει, όμως, αυθεντικότητα, επιθυμία, επικοινωνία. Και όταν αυτά υπάρχουν, τότε η συχνότητα παύει να έχει σημασία. Όπως τονίζει η Dr. Malik: «Ο στόχος δεν είναι να πιάνεις τον μέσο όρο, αλλά να νιώθεις ότι είσαι παρών σωματικά και συναισθηματικά με τον άνθρωπό σου».

