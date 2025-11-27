Πώς η Ρουμανία έφτιαξε το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης στον κόσμο

Σε δύο χρόνια, η Ρουμανία ανακύκλωσε σχεδόν 94% των συσκευασιών ποτών / ροφημάτων, δημιουργώντας το μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης.

Στο χωριό Πιάνου ντε Χος της Τρανσυλβανίας, η 51χρονη Ντάνα Τσιτουτσέσκου γεμίζει εβδομαδιαίως έναν σάκο με άδεια μπουκάλια PET, αλουμινένιες κονσέρβες και γυαλί, τα οποία επιστρέφει στο τοπικό κατάστημα. Όπως εκατομμύρια Ρουμάνοι, έχει ενσωματώσει το διετές σύστημα ανακύκλωσης (DRS) στην καθημερινότητά της.

Το σχέδιο είναι απλό: κάθε μπουκάλι συνοδεύεται από μια μικρή προκαταβολή 0,50 ρουμανικά λέι, που επιστρέφεται όταν η συσκευασία επιστραφεί καθαρή σε σημείο περισυλλογής. Για την Τσιτουτσέσκου, αυτό σημαίνει περίπου 40 λέι την εβδομάδα, αρκετά για την τροφή των επτά γατών της. «Είναι ένα εξαιρετικό σύστημα, όλοι στο χωριό μας το χρησιμοποιούν», λέει.

Η επίδραση σε εθνικό επίπεδο είναι εντυπωσιακή. Μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη του προγράμματος, η συλλογή και ανακύκλωση συσκευασιών ποτών εκτοξεύθηκε στο 94% σε ορισμένους μήνες, φέρνοντας τη Ρουμανία από τα χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης της ΕΕ, στην κορυφή. Η RetuRO, η εταιρεία που διαχειρίζεται το πρόγραμμα σε συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναφέρει ότι έχουν επιστραφεί 7,5 δισεκατομμύρια δοχεία - 4 δισεκατομμύρια PET, 2 δισεκατομμύρια μεταλλικά και 1,5 δισεκατομμύριο γυάλινα - συλλέγοντας πάνω από 500.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών υψηλής ποιότητας.

Η επιτυχία βασίζεται σε ένα μοντέρνο δίκτυο logistics, ενώ τα καταστήματα ενθαρρύνονται οικονομικά να συμμετέχουν. Η κυβέρνηση παρέχει νομικό πλαίσιο που επιβάλει πρόστιμα σε όσους αρνούνται να δεχτούν επιστροφές, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση ακόμα και στα μικρά χωριά.

Το πρόγραμμα έχει κερδίσει ευρεία αποδοχή: το 90% των Ρουμάνων έχει χρησιμοποιήσει το σύστημα τουλάχιστον μία φορά και το 60% επιστρέφει τακτικά τις συσκευασίες. Παρά ταύτα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής ροής αποβλήτων της χώρας. Η επαναχρησιμοποίηση, λένε, μπορεί να φέρει μεγαλύτερη περιβαλλοντική αλλαγή, αντικαθιστώντας πολλά μπουκάλια μιας χρήσης με ένα μόνο επαναχρησιμοποιήσιμο.

Για την Τσιτουτσέσκου, η επιτυχία μετριέται με τον τρόπο που έχει αλλάξει το τοπίο γύρω της: οι δρόμοι και τα ρυάκια του χωριού είναι πλέον καθαρά, και η κοινότητα συμμετέχει ενεργά σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία που γίνεται παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.

