Έλληνες τουρίστες στην Ιταλία συμβουλεύτηκαν το ChatGPT και πέταξαν σε ποταμό πρόστιμα (vid)

Ζευγάρι Ελλήνων τουριστών στην Ιταλία καταγράφει τον εαυτό του να πετά πρόστιμα σε ποτάμι, αγνοώντας επιδεικτικά τις κυρώσεις, αφού είχε πρώτα συμβουλευτεί το ChatGPT.

Βίνντεο με ζευγάρι Ελλήνων τουριστών στην Ιταλία έχει προκαλέσει σάλο στα social media, καθώς τους δείχνει να αντιμετωπίζουν με ειρωνεία τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν από τις τοπικές αρχές και τελικά να τα πετούν σε ποτάμι.

Στο βίντεο, οι δύο νεαροί κρατούν δύο φύλλα χαρτιού που, όπως λένε αστειευόμενοι, «μοιάζουν με απόδειξη από ταβέρνα». Πρόκειται για διοικητικά πρόστιμα, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους, τους επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ιταλία.

Το ChatGPT τους «έδωσε τη λύση»

Η κοπέλα αναρωτιέται: «Πιστεύετε ότι αν δεν τα πληρώσουμε θα γίνει κάτι;», με τον σύντροφό της να απαντά: «Το ChatGPT τι είπε;». Εκείνη συνεχίζει: «Το ChatGPT είπε ότι αν δεν έχουμε αρκετά χρήματα, να μη το πληρώσουμε».

Στο τέλος του βίντεο, ο νεαρός πετά το πρόστιμο σε ποτάμι, μπροστά στην κάμερα, μια ενέργεια που έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, από επικρίσεις για έλλειψη σεβασμού, μέχρι καυστικά σχόλια για τη δημόσια εικόνα των Ελλήνων τουριστών στο εξωτερικό.

Το βίντεο συνοδεύεται από το τραγούδι «Μα εγώ είμαι Έλληνας» του Νότη Σφακιανάκη, επιλογή που προκάλεσε νέα συζήτηση. Κάποιοι τη θεώρησαν ειρωνική ή αυτοσαρκαστική, ενώ άλλοι τη βρήκαν προκλητική και ατυχής, δεδομένου του περιεχομένου.

