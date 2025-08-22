Ζευγάρι φύτεψε «δέντρο – θησαυρό»: Παρήγαγε σπόρους αξίας 5.000 λιρών (vid)

Ηλικιωμένο ζευγάρι φύτεψε στον κήπο του ένα σπάνιο δέντρο και δεκαπέντε χρόνια μετά παρήγαγε χιλιάδες σπόρους που μπορούν να πουληθούν για χιλιάδες λίρες.

Η Πάμελα και ο Άλιστερ Τόμπσον από το Γουίτσενφορντ αγόρασαν το 2010 έναν Wollemi pine έναντι μόλις 70 λιρών. Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο είδος φυτού, που πιστευόταν ότι είχε εξαφανιστεί μαζί με τους δεινόσαυρους, μέχρι να ανακαλυφθεί ξανά το 1994 στην Αυστραλία.

Το φυτό αυτό είναι γνωστό και ως «δέντρο των δεινοσαύρων» και θεωρείται κρίσιμα απειλούμενο με εξαφάνιση.

Από τον κήπο… σε «θησαυρό»

Μετά από 15 χρόνια, το δέντρο τους παρήγαγε για πρώτη φορά κώνους γεμάτους σπόρους. Κάθε μεγάλος κώνος περιέχει περίπου 100 σπόρους και το ζευγάρι συγκέντρωσε μέχρι στιγμής πέντε, που αποτιμώνται συνολικά σε περίπου 5.000 λίρες. «Ήταν συναρπαστικό να μαζεύουμε σπόρους από ένα τόσο αρχαίο δέντρο που υπήρχε όταν στη Γη κυκλοφορούσαν οι δεινόσαυροι», δήλωσε η Πάμελα.

Αν και οι σπόροι μπορούν να πουληθούν έως και 10 λίρες ο καθένας, το ζευγάρι σκοπεύει να τους διαθέσει για περίπου 1 λίρα ανά σπόρο, ώστε να είναι προσιτοί και να βοηθήσουν στη διάσωση του είδους. «Θα ήταν υπέροχο να δούμε πόσοι από αυτούς θα γίνουν τελικά δέντρα», πρόσθεσε η Πάμελα, επισημαίνοντας ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου, οι Τόμπσον θα ανοίξουν τον κήπο τους στο κοινό, στο πλαίσιο του National Garden Scheme, προσφέροντας την ευκαιρία σε επισκέπτες να δουν από κοντά το σπάνιο δέντρο.

