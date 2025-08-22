Jean Pormanove: Πυροβολισμοί με paintball, αποκεφαλισμοί ζώων και φρίκη επί πληρωμή στην πλατφόρμα

Ο θάνατος του Pormanove δεν είναι η πρώτη αμφιλεγόμενη υπόθεση που συνδέεται με τον ιστότοπο. Άστεγες γυναίκες έχουν υποστεί σκληρές φάρσες, κοτόπουλα έχουν αποκεφαλιστεί και βασανιστεί – όλα για χάρη των προβολών, των συνδρομητών και των χρημάτων.

Ο θάνατος του Γάλλου streamer Jean Pormanove έφερε στο φως τον σκοτεινό κόσμο μιας υπηρεσίας streaming που προσελκύει χρήστες προσφέροντάς τους αμφιλεγόμενο, χωρίς λογοκρισία περιεχόμενο, το οποίο θα απαγορευόταν σε mainstream διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το YouTube.

