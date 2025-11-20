Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του

Ο 9χρονος χρειάζεται παυσίπονα και αντιβιοτικά κάθε 12 ώρες, ενώ χρειάζεται και υπνωτικά χάπια για να κοιμηθεί γιατί κλαίει κάθε βράδυ, λέει η μητέρα του

Ένα εννιάχρονο παιδί από τη Βραζιλία έχασε δύο δάχτυλα όταν δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθητές του σε δημοτικό σχολείο στην Πορτογαλία. Είκοσι επτά δικηγόροι τον εκπροσωπούν τώρα, σε μια υπόθεση bullying που σόκαρε τη χώρα της νότιας Ευρώπης.

Όλα έγιναν στις 10 Νοεμβρίου στο δημοτικό σχολείο Fonte Coberta στο Cinfães, στην επαρχία Viseu, όταν δύο συμμαθητές του 9χρονου τον παγίδευσαν στο μπάνιο και του ακρωτηρίασαν τα δάχτυλα. Αδυνατώντας να καλέσει βοήθεια και καθώς είχε χάσει πολύ αίμα, ο 9χρονος αναγκάστηκε να συρθεί κάτω από την πόρτα, είπε η μητέρα του, Nivia Estevam.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr