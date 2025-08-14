Πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη: Σε συναγερμό η Χίος, βελτίωση στην Αχαΐα

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στη Χίο, με τις φλόγες να κατευθύνονται προς τον οικισμό Παρπαριά.

Η φωτιά στη Χίο καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής.

Σημάδια ύφεσης στην Αχαΐα

Στην Αχαΐα, η κατάσταση εμφανίζει βελτίωση, καθώς η εξασθένηση των ανέμων και οι συνεχείς ρίψεις νερού από εναέρια μέσα βοήθησαν στον περιορισμό της φωτιάς που είχε επεκταθεί από τα Συχαινά μέχρι τον Ρωμανό. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα αναμένεται να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, υπό κράτηση βρίσκεται ένας 25χρονος, ο οποίος εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα σε οικόπεδο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα

Πρέβεζα : Στην περιοχή Γυμνότοπος Φιλιππιάδας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες, προσπαθώντας να αποτρέψουν αναζωπυρώσεις.

Ζάκυνθος : Παρόμοια είναι η εικόνα και στο νησί, όπου δεν παρατηρούνται ενεργές εστίες. Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, αντιμετωπίζοντας μικρές αναφλέξεις.

Ηλεία: Υπό ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο Ξηροχώρι. Στην περιοχή επιχειρούν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των τοπικών αρχών.

Έρευνες για τα αίτια

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο εμπλοκής των πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ στις φωτιές που εκδηλώθηκαν σε Χίο, Αχαΐα και Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, για τα περιστατικά σε Ζάκυνθο, Συχαινά Πάτρας, Βόνιτσα και Φλάμπουρα Πρέβεζας, εξετάζονται σενάρια εμπρησμών, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ