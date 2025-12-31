Χαράζοντας τα νέα σύνορα στην Ουκρανία: Όταν ο Ζελένσκι ήταν έτοιμος και για παραχώρηση εδαφών

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Όταν ο Ζελένσκι μίλησε για παραχώρηση εδαφών και ο ΟΥκρανός ΥΠΕΞ σχεδίαζε τα σύνορα σε χάρτη.

Όλο το παρασκήνιο της κρίσιμης συνάντησης σε ξενοδοχείο στην Τζέντα, κατά την οποία χαράχτηκαν τα νέα σύνορα στην Ουκρανία περιγράφει δημοσίευμα των New York Times.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στα όσα έγιναν στην αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr