Βρετανία: Νεκρός 12χρονος: Προσπάθησε να κάνει το «Squid Game challenge»

Ο Sebastian εντοπίστηκε ακίνητος στις σκάλες του σπιτιού, με ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του.

Τραγωδία με θύμα ένα 12χρονο αγόρι εκτυλίχθηκε στη Βρετανία, όταν προσπάθησε να αναπαραστήσει σκηνή από τη σειρά Squid Game, όπως ακούστηκε σε ιατροδικαστική έρευνα. Ο Sebastian Cizman βρέθηκε νεκρός από τον ξάδελφό του στο σπίτι της οικογένειάς του στο Glasshoughton, στο Δυτικό Γιορκσάιρ, την ημέρα που γιορταζόταν η Πρώτη Θεία Κοινωνία του μικρότερου αδελφού του.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το παιδί επιχείρησε να μιμηθεί ένα επικίνδυνο «challenge» που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και ενθαρρύνει παιδιά και εφήβους να προκαλούν ασφυξία στον εαυτό τους μέχρι να λιποθυμήσουν, μια πρακτική που έχει συνδεθεί με πολλούς θανάτους ανηλίκων παγκοσμίως. Ειδικοί της υγείας προειδοποιούν ότι μπορεί να προκαλέσει μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr