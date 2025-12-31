Καλωσόρισε το 2026 η Αυστραλία: Υπό δρακόντεια μέτρα η Πρωτοχρονιά στο Σίδνεϊ και φόρο τιμής στα θύματα (vid)

Με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα αλλά υπό δρακόντεια μέτρα υποδέχθηκε το Σίδνεϊ το 2026, λίγες εβδομάδες μετά τη φονική επίθεση σε εβραϊκή εκδήλωση που συγκλόνισε την Αυστραλία.

Οι ετήσιοι εορτασμοί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ είναι παγκοσμίως γνωστοί για το μέγεθος και τη θεαματικότητά τους. Φέτος, περισσότερα από 40.000 πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό σε μήκος επτά χιλιομέτρων κατά μήκος του λιμανιού, με φόντο τη Γέφυρα του Λιμανιού και την εμβληματική Όπερα.

Happy New Year 2026 Sydney, Australia pic.twitter.com/iLoLiiTcaL December 31, 2025

Ωστόσο, η φετινή γιορτή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, μετά την πολύνεκρη επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στις 11:00 μ.μ. τοπική ώρα, οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Η Γέφυρα του Λιμανιού φωτίστηκε στα λευκά, ενώ στους πυλώνες της προβλήθηκε μια μενόρα, σύμβολο του Ιουδαϊσμού, ως ένδειξη σεβασμού και μνήμης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ σε εκδήλωση για τη Χανουκά, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους. Πρόκειται για τη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, γεγονός που προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και αναζωπύρωσε τους φόβους για άνοδο του αντισημιτισμού.

Ως αποτέλεσμα, οι παραδοσιακοί χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί στο Bondi δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος, ενώ αρκετές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς ακυρώθηκαν.

3.000 αστυνομικοί στους δρόμους: Μήνυμα ενότητας απ' τον Πρωθυπουργό

Οι εορτασμοί διεξήχθησαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με περίπου 3.000 αστυνομικούς να αναπτύσσονται σε κομβικά σημεία της πόλης.

Ορισμένοι από αυτούς έφεραν βαρύ οπλισμό, καθώς οι εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ προσελκύουν παραδοσιακά πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές.

Η δήμαρχος του Σίδνεϊ, Κλόβερ Μουρ, δήλωσε πριν από την εκδήλωση: «Μετά από ένα τραγικό τέλος της χρονιάς για την πόλη μας, ελπίζουμε η παραμονή της Πρωτοχρονιάς να μας δώσει την ευκαιρία να σταθούμε ενωμένοι και να κοιτάξουμε με ελπίδα ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο 2026».

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, υπογράμμισε ότι η πόλη δεν θα επιτρέψει στον φόβο να καθορίσει την καθημερινότητά της.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ