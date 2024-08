Το παγόβουνο που «αρνείται να πεθάνει»: Είναι διπλάσιο σε μέγεθος από το Λονδίνο (vid)

Συνήθως, τα παγόβουνα λιώνουν και συνεισφέρουν γλυκό νερό στον ωκεανό, επηρεάζοντας τη στάθμη της θάλασσας και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Ένα εξαιρετικό φυσικό φαινόμενο έχει γοητεύσει επιστήμονες και κοινό: ένα παγόβουνο διπλάσιο σε μέγεθος από το Λονδίνο περιστρέφεται επί τόπου κοντά στην Ανταρκτική εδώ και τουλάχιστον οκτώ μήνες. Γνωστό ως A23a, αυτό το τεράστιο παγωμένο μπλοκ είναι επί του παρόντος το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο και επιδεικνύει συμπεριφορά που σπάνια παρατηρείται στον φυσικό κόσμο.

Παγιδευμένο σε έναν τεράστιο περιστρεφόμενο κύλινδρο νερού, γνωστό ως στήλη Taylor, το A23a περιστρέφεται με ρυθμό περίπου 15 μοιρών την ημέρα από τον Δεκέμβριο. Αυτή η επίμονη περιστροφή εμποδίζει το παγόβουνο να λιώσει και να κατακερματιστεί, μια μοίρα που είναι τυπική για τα περισσότερα παγόβουνα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το A23a θα μπορούσε να παραμείνει παγιδευμένος σε αυτή την υδάτινη δίνη για τα επόμενα χρόνια.

World's largest iceberg - Iceberg A23a - exceeding twice the size of Greater London, can be seen beneath the cloud cover as it travels along the outskirts of Antarctica 🧊 pic.twitter.com/x9xTfP4ewN — sen (@sen) April 23, 2024

Ο καθηγητής Μαρκ Μπράντον παρατήρησε: «Συνήθως θεωρούμε ότι τα παγόβουνα είναι παροδικά πράγματα- θρυμματίζονται και λιώνουν. Αλλά όχι αυτό. Το A23a είναι το παγόβουνο που απλά αρνείται να πεθάνει».

The giant #Antarctic #Iceberg #A23a has now been spinning over a sea mount about 110 km north of the South Orkney Islands since 8 April 2024. Must be the effect of a taylor column pic.twitter.com/Vir1cYKoAr — Mark Brandon (@icey_mark) May 14, 2024

Αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία αποδίδεται στον εγκλωβισμό του μέσα στη στήλη Taylor, ένα περιστρεφόμενο σώμα νερού που δημιούργησε ένα σταθερό περιβάλλον για το παγόβουνο. Το φαινόμενο αυτό, αν και σπάνιο, αναδεικνύει τη δυναμική και συχνά εκπληκτική φύση των πολικών περιβαλλόντων.

🧊🇦🇶 WORLD’S LARGEST ICEBERG MOVING TOWARD SOUTH ATLANTIC



A23a, an iceberg four times the size of Berlin, has begun moving again after being stationary for 30 years.



pic.twitter.com/xyxNtgNUYG — Kacee Allen (@KaceeRAllen) April 8, 2024

Οι επιπτώσεις της παραμονής του A23a είναι σημαντικές για τους επιστήμονες που μελετούν την κλιματική αλλαγή και τη δυναμική των παγόβουνων. Συνήθως, τα παγόβουνα λιώνουν και συνεισφέρουν γλυκό νερό στον ωκεανό, επηρεάζοντας τη στάθμη της θάλασσας και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η παρατεταμένη διάρκεια ζωής του A23a παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθούν αυτές οι διαδικασίες σε ελεγχόμενο περιβάλλον.