Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου που είναι όσο η Αττική, ξεκόλλησε από την Ανταρκτική (pics)

Παγκόσμια ανησυχία έχει σπείρει, το γιγάντιο παγόβουνο, το οποίο έχει έκταση 4.000 τετραγωνικά μέτρα και αποκολλήθηκε από το Ron Ice Self της Ανταρκτικής. Το παγόβουνο, το οποίο το έχουν ονομάσει Α-76, είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη μάζα πάγου που πλέει στη θάλασσα παγκοσμίως.

Το μέγεθος του τεράστιου παγόβουνου ανταγωνίζεται πολλά μεγάλα νησιά παγκοσμίως, ενώ χαρακτηριστικό είναι, για να καταλάβετε τα μεγέθη, πως είναι σε έκταση σχεδόν όσο η Αττική, η οποία ανέρχεται στα 3.808 τετραγωνικά μέτρα.

Η Μαγιόρκα, σε ένα άλλο παράδειγμα, το νησί της Ισπανίας έχει έκταση 3.667 τετραγωνικά μέτρα.

Meet the new cool kid on the iceberg block: the recently calved A76 is now the biggest iceberg in the world!

The iceberg was spotted by @BAS_News and confirmed from @usnatice using @CopernicusEU #Sentinel1 imagery.

Here's how it looked on 16 May https://t.co/GgFk6kIJLv pic.twitter.com/xOVWjidsZw

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) May 19, 2021