Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων: Οι ιστορικές προσωπικότητες που θα εμφανίζονται

Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ η οριστική απόφαση και κυκλοφορία τους, θα παρθεί μέχρι τα τέλη του 2026.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δρομολογεί τον πλήρη επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων, με στόχο την αισθητική ανανέωση αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Τα νέα χαρτονομίσματα αναμένεται να κυκλοφορήσουν επίσημα έως το 2026, μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες γραφίστες.

Ιστορικές προσωπικότητες στα χαρτονομίσματα: Αυτές θα είναι οι αλλαγές

Η νέα σειρά θα βασίζεται σε δύο θεματικούς άξονες. Ο πρώτος, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: κοινοί πολιτιστικοί χώροι», θα προβάλλει προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και στον πολιτισμό της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στα νέα χαρτονομίσματα θα απεικονίζονται:

η Μαρία Κάλλας στα 5 ευρώ,

ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στα 10 ευρώ,

η Μαρί Κιουρί στα 20 ευρώ,

ο Θερβάντες στα 50 ευρώ,

ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στα 100 ευρώ

και η Μπέρτα φον Ζουτνέρ στα 200 ευρώ.

Ο δεύτερος θεματικός άξονας, με τίτλο «Ποτάμια και Πουλιά: ανθεκτικότητα στην πολυμορφία», θα αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και τη βιοποικιλότητα της ηπείρου. Κάθε χαρτονόμισμα θα συνδυάζει ένα χαρακτηριστικό τοπίο με ένα αντιπροσωπευτικό είδος πανίδας.

Στο φόντο θα ξεχωρίζουν εμβληματικά κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έδρα της ΕΚΤ, το Δικαστήριο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μέχρι το 2026 η οριστική απόφαση

Η τελική επιλογή για τα σχέδια αναμένεται να ληφθεί μέχρι το τέλος του 2026. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η κυκλοφορία της νέας σειράς χαρτονομισμάτων που θα δώσει νέα όψη στο ευρώ.

