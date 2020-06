Φωτογραφία του παγόβουνου που βούλιαξε τον Τιτανικό ήρθε στο «φως» 108 χρόνια μετά! (pics)

Μια φωτογραφία του παγόβουνου που «πιθανότατα» ευθύνεται για τη μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία όλων των εποχών, τη βύθιση του Τιτανικού, ήρθε στο «φως» 108 χρόνια μετά την καταστροφή!

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία φέρεται πως τραβήχτηκε από καθαρή σύμπτωση δύο ημέρες πριν τη βύθιση από τον καπετάνιο ενός άλλου πλοίου, που διέσχιζε τον Ατλαντικό.

Ο W. Wood, που υπηρέτησε στο SS Etonian, είχε για χόμπι τη φωτογραφία και όταν είδε το τεράστιο παγόβουνο, αμέσως πήρε την κάμερά του και το φωτογράφισε.

Στη φωτογραφία, ωστόσο, σημείωσε και τις γεωγραφικές συντεταγμένες, που ήταν σχεδόν οι ίδιες όταν ο Τιτανικός χτύπησε ένα παγόβουνο 40 ώρες αργότερα και βυθίστηκε, οδηγώντας στον θάνατο 1.522 ψυχές.

