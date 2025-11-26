Το «Vamvakou Santa School» και ο Πάνος Μουζουράκης

Η μαγεία των Χριστουγέννων ξεκινά στη Βαμβακού Λακωνίας και στις 29 Νοεμβρίου ο Πάνος Μουζουράκης σας περιμένει!

Ο χειμώνας φέτος είναι σε αναμονή. Όχι, όμως, και το τέλειο λευκό που έχει μέσα του και που απλώνει στην ψυχή και την καρδιά μας για να μας ηρεμήσει, να μας γαληνέψει. Η αδιάκοπη εναλλαγή των εποχών δεν σταματά κι ας μην έχει τη μορφή που ξέραμε. Ο χρόνος δεν κάνει ποτέ λάθος και σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε Χριστούγεννα. Το κρύο που οδηγεί σε αγκαλιές, ζεστές γωνιές και όμορφες στιγμές δεν λείπει. Μαζί του και η γιορτή, μια και όταν οι άνθρωποι συναθροίζονται, στήνουν γλέντια και δικές τους, ξέγνοιαστες, καταστάσεις. Μία τέτοια θα υπάρξει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στη Βαμβακού Λακωνίας και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2026. Σίγουρα λίγο περισσότερο στη μνήμη και στο βλέμμα μας.

Τα Χριστούγεννα είναι παραμύθι, είναι η πιο μεγάλη αλήθεια που πάντα δικαιώνεται και πάντα περιμένει το μέλλον για να δικαιωθεί ξανά. Στο επίκεντρο τα παιδιά, αυτά τα αθώα θαύματα που έρχονται για να μας θυμίσουν ότι κάποτε ήμασταν εμείς και τώρα πρέπει να τα ξαναβρούμε στον καθρέφτη, στις ματιές, στα παιδιά μας, στα παιδιά του κόσμου τούτου. Και το παραμύθι θέλει φαντασία, χαρά, απορία και γιορτή. Και αυτό ακριβώς θα γίνει και εκεί θα είναι και ο Πάνος Μουζουράκης.

Αυτή η γιορτή χωρά όλους τους καλούς ανθρώπους



Ο τίτλος της εκδήλωσης λέει ότι το Vamvakou Santa School ζωντανεύει και τα Χριστούγεννα «ανάβουν» με τον Πάνο Μουζουράκη! Και αυτή είναι η αφετηρία του παραμυθιού που στήνεται στον Πάρνωνα και στο μικρό χωριό Βαμβακού. Η γιορτή χωρά όλους τους καλούς ανθρώπους, όπως εσείς, εμείς, όσοι είναι στη Zuma Communications και φυσικά τα παιδιά. Έτσι, το σχολείο του χωριού φόρεσε ξανά τα γιορτινά του και έγινε το αγαπημένο «Vamvakou Santa School». Ένας τόπος γεμάτος carousel, bungee trampoline, roller skating, παραμύθια και πολύχρωμες γωνιές δημιουργίας και παιχνιδιού για παιδιά και όσους νιώθουν ακόμα παιδιά.

Σε αυτό το σχολείο μαθαίνεις αυτά που… δεν μαθαίνονται! Μαθαίνεις πώς να αφήνεις ελεύθερη τη χαρά σου, την καλή σου διάθεση και πώς να γίνεσαι εσύ το παιχνίδι του εαυτού σου! Και δεν χρειάζονται πολλά. Ένα τύμπανο, σκόρπιες νότες, γράμματα για το ταχυδρομείο, πατίνια, ένας χιονάνθρωπος, μια ζεστή κούπα σοκολάτα (ή καφέ για τους μεγάλους), ένα ξύλινο άλογο, λαμπιόνια, φωτάκια, αστέρια, χριστουγεννιάτικο δέντρο και μια φωνή που χωρά όλο τον κόσμο, του Πάνου.

Η γιορτή ξεκινά στις 29 Νοεμβρίου



Τα λόγια βγαίνουν από τις καρδιές των ανθρώπων, περνάνε στον ψηφιακό κόσμο και από εμάς σε εσάς. Η παραμυθένια περιγραφή του event έχει ως εξής:

Στην καρδιά του χωριού, στην πλατεία, ένα πελώριο χριστουγεννιάτικο δέντρο στέκεται καμαρωτό, περιμένοντας να φωτιστεί για να σημάνει την αρχή της πιο μαγικής εποχής του χρόνου. Χιλιάδες λαμπιόνια προσμένουν την αντίστροφη μέτρηση για να λάμψουν ως τους μακρινούς δορυφόρους! Η δική μας Χριστουγεννιάτικη ιστορία ξεκινά στις 29 Νοεμβρίου σε μία ημέρα γιορτής, κεφιού και τραγουδιού με τον Πάνο Μουζουράκη.

Και θα ζήσουμε εμείς καλά κι εσείς ακόμα καλύτερα με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα έως τις πρώτες ημέρες του νέου έτους στη μοναδική Βαμβακού Λακωνίας! Το «Vamvakou Santa School» και οι εορταστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς και υλοποιούνται από τη Vamvakou Revival, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε με ελεύθερη είσοδο είτε με προσιτό εισιτήριο.

Το «Vamvakou Santa School» ανοίγει τις πόρτες του (10:00-18:00) γεμάτο εμπειρίες για όλη την οικογένεια: Carousel, Bungee Trampoline, Roller Skating, χριστουγεννιάτικη παραμυθοφωλιά, δημιουργική απασχόληση, μπαλονοκατασκευές, παιχνίδι κρυμμένου θησαυρoύ, δώρα και εμφάνιση-έκπληξη από τον Άγιο Βασίλη!

Από τις 14:00 κι έπειτα, η πλατεία του χωριού γεμίζει μαγική αστερόσκονη και μία γλυκιά θεατρική performance με μαλλί της γριάς, χορό, παιχνίδι και απρόσμενες ανατροπές από το μυστικό εργοστάσιο σοκολάτας, θα κάνει τη δική της «Sweet Revolution», ενώ μία «κουρδιστή κούκλα σε μουσικό κουτί» μαγεύει το κοινό με την παραμυθένια νοσταλγική της κίνηση. Κι επειδή Χριστουγεννιάτικη γιορτή χωρίς κανέλα και γαρύφαλλο δεν γίνεται, ο γνωστός σεφ, Γαβριήλ Νικολαΐδης, μαζί με τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Βαμβακούς «Βαμβακιά» μας μαθαίνουν μυστικά σε ένα μυρωδάτο εργαστήριο μελομακάρονου.

Η χορωδία του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης γεμίζει την ατμόσφαιρα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και μας προετοιμάζει για το αποκορύφωμα της βραδιάς, όπου ο αγαπημένος ερμηνευτής, Πάνος Μουζουράκης, θα ανέβει στη σκηνή της πλατείας για μία μοναδική συναυλία γεμάτη επιτυχίες και χιούμορ! Το X-mas party θα κρατήσει έως αργά το βράδυ με τον Nikos G στα decks, κοκτέιλ, λιχουδιές και ζεστασιά. Η Βαμβακού φωτίζεται και γεμίζει λάμψη, θαλπωρή και χαμόγελα!

INFO

Vamvakou Santa School

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 – Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2025, 10:00-18:00

Εισιτήριο: 5€ για κάθε παιχνίδι ή δραστηριότητα

Συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας.

*Σημείωση:

01 - 21/12/2025, Σαββατοκύριακα. Καθημερινές, κατόπιν αιτήματος για σχολεία και οργανωμένα groups.

22/12/2025 – 06/01/2026, όλες τις ημέρες.

Δείτε περισσότερα και ανακαλύψτε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο

https://www.vamvakourevival.org/events/category/xmas/

