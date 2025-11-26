Lazaris Products: Το ελληνικό τζιν με τις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις!

H Lazaris Products έδωσε το όνομα Μέρλιν στο τζιν για να τιμήσει τον Σύδνεϊ Μέρλιν, βρετανικής καταγωγής, που έφερε το κουμ κουάτ στην Κέρκυρα.

Το Μέρλιν είναι ίσως το πιο βραβευμένο ελληνικό τζιν!

Δείτε αναλυτικά τις διακρίσεις:

Βραβείο στο Λονδίνο

Χρυσό βραβείο στο Τρεβίζο Ιταλίας

Χρυσό βραβείο στην έκθεση Gourmet στη Θεσσαλονίκη

Χρυσό βραβείο AFFA στην Αθήνα ως καλύτερο νέο προϊόν της χρονιάς

Διπλό χρυσό στο Σαν Φρανσίσκο και

Διπλό χρυσό στο Σικάγο όπου ανακυρήχθηκε στα 5 καλύτερα τζιν παγκοσμίως

Μπορεί κάποιος να το βρει από το eshop μας της εταιρίας Lazaris, σε επιλεγμένες κάβες στην Ελλάδα αλλά και σε επιλεγμένα σημεία Μασούτης σε όλη την Ελλάδα!

Ένα London Dry Gin με χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερη γεύση του Kumquat. Προέρχεται από 100% αποστάξη χωρίς καμία προσθήκη μετά την απόσταξη, πέρα από το νερό για την αραίωση.

Το κύριο στοιχείο του Gin Merlin είναι η άρκευθος, έχει όμως και πολύ ανθικό χαρακτήρα όπως η λεβάντα που μαζί με το Kumquat δίνουν ένα πολύ ιδιαίτερα κομψό και συνάμα πολύπλοκο χαρακτήρα. Παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται σε μικρές παρτίδες, αποκλειστικά στην Κέρκυρα. Πολύ εύκολη επίσης είναι και η ανάμειξη του με μία μεγάλη σειρά από τόνικ για την δημιουργία εμπνευσμένων κοκτέϊλ.

