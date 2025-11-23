Νέα επιδείνωση του καιρού με παρατεταμένες βροχές: Ποιες περιοχές πλήττονται

Έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού με παρατεταμένες βροχές και έντονα φαινόμενα, λόγω μεσογειακών χαμηλών. Για ποιες περιοχές προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Σε τροχιά νέας κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα την ερχόμενη εβδομάδα, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί για ένα παρατεταμένο κύμα βροχοπτώσεων, το οποίο παραπέμπει στον γνωστό «καιρό τύπου Π». Όπως επισημαίνει, διαδοχικά μεσογειακά χαμηλά αναμένεται να φέρουν μεγάλα ύψη βροχής και έντονη υετική δραστηριότητα, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια αλλά και στο Αιγαίο.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Κολυδάς κάνει λόγο για «βροχές μεγάλης διάρκειας» και κατά τόπους πολύ ισχυρά επεισόδια, ιδιαίτερα σε περιοχές που εκτίθενται σε νοτιοδυτικούς ανέμους. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το Ζαγόρι, η Δυτική Στερεά (Ευρυτανία και Αιτωλοακαρνανία), η Πίνδος, η Δυτική Πελοπόννησος καθώς και το Βόρειο Αιγαίο, με έμφαση σε Λέσβο και Χίο.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Σύμφωνα με το meteo, η Δευτέρα 24 Νοεμβρίου θα κυλήσει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και ανέμους έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Νεφώσεις και σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες, αλλά και αργά το βράδυ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με διάσπαρτες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.

Ανάλογες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, όπου η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη νωρίς το πρωί, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν ασθενείς, έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 14 βαθμών Κελσίου.

