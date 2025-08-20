«Νεκρός ή ζωντανός;» Ανθρωποκυνηγητό για τον πατέρα που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών ανήλικων παιδιών του

Η αστυνομία δίνει στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για την υπόθεση του εγκλήματος. Αμοιβή $20.000 για πληροφορίες σχετικά με τον Τράβις Ντέκερ.

Οι αρχές στην πολιτεία της Ουάσινγκτον συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον 32χρονο Τράβις Ντέκερ, ο οποίος κατηγορείται για την αποτρόπαια δολοφονία των τριών ανήλικων θυγατέρων του. Πάνω από δυόμισι μήνες μετά τον εντοπισμό των σορών των κοριτσιών σε απομονωμένο κάμπινγκ, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες για το έγκλημα.

Τα τρία θύματα, η Πέιτιν (9 ετών), η Έβελιν (8 ετών) και η Ολίβια (5 ετών) βρέθηκαν στις 2 Ιουνίου στο Rock Island Campground, στο Λίβενγουορθ. Είχαν δηλωθεί αγνοούμενες από τις 30 Μαΐου. Και τα τρία κορίτσια εντοπίστηκαν με τα χέρια δεμένα με δεματικά καλωδίων και πλαστικές σακούλες στο κεφάλι. Η νεκροψία έδειξε ασφυξία ως αιτία θανάτου.

Η εγκληματολογική ανάλυση έδειξε την παρουσία DNA του Τράβις Ντέκερ στις πλαστικές σακούλες και στα σημεία δεματικών καλωδίων, ενώ δεν ανιχνεύθηκε DNA τρίτου προσώπου.

Ο φερόμενος δράστης

Ο Τράβις Ντέκερ, βετεράνος του Αμερικανικού Στρατού, δεν είχε παραδώσει τα παιδιά στη μητέρα τους, όπως είχε διαταχθεί δικαστικά. Έκτοτε παραμένει άφαντος. Η αστυνομία τον θεωρεί εξαιρετικά επικίνδυνο, αλλά δεν έχει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αν είναι ζωντανός ή νεκρός.

«Η ολοκλήρωση της ανάλυσης DNA παρέχει πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν ότι ο Τράβις Ντέκερ είναι ο μόνος ύποπτος που εμπλέκεται στη διάπραξη αυτών των ανθρωποκτονιών», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Τσέλαν.

Αμοιβή και έκκληση στον κόσμο

Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε χρηματική αμοιβή έως 20.000 δολάρια για οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στη άμεση σύλληψη του Ντέκερ. Οι αρχές ενθαρρύνουν όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με τις αστυνομικές αρχές και να μην επιχειρήσει να τον προσεγγίσει ο ίδιος.

