Η ιδανική θέση για να βλέπετε τηλεόραση ανάλογα με τις ίντσες της οθόνης σας

Δείτε ποια είναι η ιδανική απόσταση για να βλέπετε τηλεόραση, σύμφωνα με νέα μελέτη της OCU. Πόσο πρέπει να κάθεστε από οθόνες 43", 55" και 65" και αν επηρεάζει η ανάλυση της εικόνας.

Μια νέα μελέτη της ισπανικής OCU επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα που απασχολεί πολλούς: πόσο κοντά -ή πόσο μακριά- πρέπει να κάθεται κανείς από την τηλεόραση για άνετη και καθαρή θέαση. Στο πείραμα συμμετείχαν 25 άτομα, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 17 έως 65 ετών, οι οποίοι δοκίμασαν τρεις τηλεοράσεις 4K, 43, 55 και 65 ιντσών, σε χώρο που προσομοίαζε ένα τυπικό σαλόνι σπιτιού.

Οι εθελοντές κλήθηκαν να επιλέξουν μόνοι τους την ελάχιστη, τη μέγιστη και την ιδανική απόσταση θέασης. Η εικόνα που προέκυψε είναι αρκετά σαφής: το «άνετο» εύρος θέασης τοποθετείται μεταξύ 2,1 και 2,5 φορές τη διαγώνιο της οθόνης.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα αφορά τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Οι γυναίκες προτίμησαν να παίρνουν λίγο μεγαλύτερη απόσταση -2,4 έως 2,6 φορές τη διαγώνιο- ενώ οι άνδρες φάνηκε να αισθάνονται πιο άνετα πιο κοντά, περίπου στο 2πλάσιο της διαγωνίου. Σε κάθε περίπτωση, ο μέσος όρος καταλήγει στη «χρυσή τομή»: 2,3 φορές τη διαγώνιο, με ένα περιθώριο προσαρμογής περίπου 40 εκατοστών, ανάλογα με τις προσωπικές συνήθειες.

Τι ρόλο παίζει η ανάλυση της εικόνας;

Η έρευνα εξετάζει και το κατά πόσο η ανάλυση -Full HD ή 4K- επηρεάζει την απόσταση θέασης. Η απάντηση είναι μάλλον απογοητευτική για όσους περίμεναν κάτι διαφορετικό: οι διαφορές είναι αμελητέες. Η ιδανική απόσταση αλλάζει μόλις 2,5% έως 5,5%, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μετακινήσετε τον καναπέ αν αναβαθμίζετε την τηλεόρασή σας σε υψηλότερη ανάλυση.

Όσο για την αντίληψη λεπτομέρειας, τα αποτελέσματα έδειξαν: Περίπου 4 στους 10 παρατήρησαν περισσότερες λεπτομέρειες στις οθόνες 4K, ένα αντίστοιχο ποσοστό δεν είδε σημαντική διαφορά, ενώ μόλις το 12% θεώρησε ότι η Full HD έκδοση αποδίδει καλύτερα. Η απόσταση θέασης δεν φάνηκε να επηρεάζει ουσιαστικά αυτές τις εντυπώσεις.

Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη;

Για μια τηλεόραση 43 ιντσών, η ιδανική απόσταση αντιστοιχεί σε περίπου 2,3 φορές τη διαγώνιο - δηλαδή κοντά στο 1 μέτρο.

Για τις 55” και 65”, η προτεινόμενη απόσταση αυξάνεται αναλογικά.

Μια μετατόπιση της θέσης καθίσματος κατά 40 εκατοστά αρκεί για να καλύψει τις προσωπικές προτιμήσεις των περισσότερων θεατών.

Συμπερασματικά, το μέγεθος της οθόνης παραμένει ο βασικός παράγοντας που καθορίζει την ιδανική απόσταση θέασης. Η ανάλυση παίζει μικρότερο ρόλο, ενώ μικρές διαφοροποιήσεις στις συνήθειες των θεατών -ακόμη και μεταξύ των φύλων- επηρεάζουν μόνο λεπτομέρειες, όχι όμως τον γενικό κανόνα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ