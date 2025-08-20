Αναζητάτε ακόμη τη συνταγή για το τέλειο χαμόγελο; Η οδοντόκρεμα από… μαλλιά είναι το μέλλον

Ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε ότι η οδοντόκρεμα με μαλλιά επιδιορθώνει φυσικά το σμάλτο των δοντιών

Σήμερα, το φθόριο χρησιμοποιείται για να επιβραδύνει τη διάβρωση του σμάλτου, ωστόσο, νέες θεραπείες με βάση την κερατίνη φαίνεται πως μπορούν να τη σταματήσουν εντελώς.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr