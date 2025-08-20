Δημοτικά σχολεία: Νέο μάθημα από τον Δεκέμβριο!

Μια νέα εκπαιδευτική δράση από το Υπουργείο Παιδείας φέρνει τους μαθητές κοντά στη φύση, την υπευθυνότητα και τη συνεργασία.

Με στόχο να ενισχύσει τη βιωματική μάθηση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, το Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί το πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα Σχολεία», φέρνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία σε άμεση επαφή με τη φύση.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να φροντίσουν δικούς τους λαχανόκηπους, καλλιεργώντας φυτά και λαχανικά με οικολογικές πρακτικές.

Υλικά, εξοπλισμός και συμμετοχή

Για την υλοποίηση της δράσης, κάθε σχολείο θα προμηθευτεί δωρεάν από το κράτος τον αναγκαίο εξοπλισμό:

Σπόρους

Οργανικό χώμα

Παρτέρια και εργαλεία

Μικρά θερμοκήπια

Η διανομή θα γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως περιοχής, θα συμμετάσχουν ισότιμα.

Γνώσεις και αξίες που καλλιεργούνται μαζί

Οι «Λαχανόκηποι» δεν στοχεύουν μόνο στη μετάδοση γεωπονικών γνώσεων. Μέσα από ομαδική δουλειά, τα παιδιά μαθαίνουν:

Να συνεργάζονται και να μοιράζονται ευθύνες

Να αναπτύσσουν υπομονή και συνέπεια

Να φροντίζουν το περιβάλλον γύρω τους

Πρόκειται για μια δράση που ενισχύει τον σχολικό δεσμό, ενθαρρύνει τη συμπερίληψη και ενδυναμώνει την έννοια της κοινότητας μάθησης.

Ευθυγραμμισμένο με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και την προετοιμασία των πολιτών του αύριο απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παιδεία με μέλλον

Η δράση «Λαχανόκηποι στα Σχολεία» φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών, προσφέροντάς τους ένα μάθημα ζωής που δεν γράφεται σε τετράδια, αλλά φυτρώνει μέρα με τη μέρα, μέσα από τη φροντίδα, την παρατήρηση και τη χαρά της δημιουργίας.

Η έναρξη του προγράμματος έχει δρομολογηθεί για τον Δεκέμβριο του 2025, με τη συμμετοχή 4.384 δημοτικών σχολείων και θα έχει διάρκεια έως τον Νοέμβριο του 2026.

