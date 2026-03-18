Η εκνευριστική συνήθεια των πελατών στο σούπερ μάρκετ που ενοχλεί περισσότερο τους υπαλλήλους

Δεν το σκέφτεσαι καν όταν το κάνεις, αλλά για τους εργαζόμενους είναι από τα πιο εκνευριστικά και… κοστοβόρα πράγματα της ημέρας

Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ, γεμίζεις το καλάθι σου, πιάνεις και κάτι έξτρα στην πορεία. Μετά αλλάζεις γνώμη. Συμβαίνει σε όλους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι κάνεις μετά.

Πολλοί απλώς αφήνουν το προϊόν όπου βρουν. Σε ένα ράφι άσχετο, δίπλα στα ταμεία, σε μια γωνία. Εκείνη τη στιγμή, σου φαίνεται αδιάφορο. Στην πράξη όμως, ειδικά όταν μιλάμε για τρόφιμα ψυγείου ή κατάψυξης, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πολύ πιθανό θα καταλήξει στα σκουπίδια.

Ένα καθημερινό «τίποτα» που γίνεται πρόβλημα

Για τους εργαζόμενους, αυτή είναι από τις πιο συχνές και πιο εκνευριστικές συνήθειες που βλέπουν μέσα στη μέρα. Και όχι άδικα. Γιατί ένα γιαούρτι, ένα κομμάτι κρέας ή ένα κατεψυγμένο προϊόν που έχει μείνει εκτός ψύξης, ακόμη και για λίγη ώρα, δεν μπορεί να επιστρέψει στο ράφι. Όχι επειδή «έτσι αποφασίζουν», αλλά για λόγους ασφάλειας. Η ψυκτική αλυσίδα έχει σπάσει και το προϊόν θεωρείται πλέον μη ασφαλές για πώληση.

Και κάπου εκεί ξεκινά το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για ακαταστασία ή λίγη έξτρα δουλειά. Μιλάμε για τρόφιμα που ήταν κανονικά για κατανάλωση και τελικά πετιούνται χωρίς λόγο.

Το κόστος που δεν φαίνεται

Αυτό το μικρό καθημερινό «έλα μωρέ, δεν τρέχει να το αφήσω εδώ» έχει και οικονομική και περιβαλλοντική πλευρά. Τα καταστήματα χάνουν προϊόντα, οι εργαζόμενοι μαζεύουν στο τέλος της βάρδιας πράγματα που δεν μπορούν να ξαναμπούν στο ράφι, και η σπατάλη τροφίμων μεγαλώνει.

Και είναι κάτι που δεν συμβαίνει μία στο τόσο. Συμβαίνει κάθε μέρα. Ξανά και ξανά.

Γι’ αυτό και όσοι δουλεύουν στον χώρο το λένε ξεκάθαρα. Δεν είναι κάτι δύσκολο να αποφευχθεί. Αν αλλάξεις γνώμη, απλώς γύρνα το προϊόν στη θέση του. Ή, στην τελική, δώσ’ το σε έναν υπάλληλο.

