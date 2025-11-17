Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος του επεισοδίου με τους αστυνομικούς: «Βίωσα εξευτελισμό»

«Αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας, ένιωσα σαν σκουπίδι, μας συμπεριφέρθηκαν απαξιωτικά», δήλωσε η ίδια.

Ράνια Καρατζαφέρη, η δημοσιογράφος που ενεπλάκη στο επεισόδιο με τους αστυνομικούς μετά το μπλόκο στην Αττική Οδό και την εξύβριση και απειλή, όπως οι ίδιοι την κατήγγειλαν, λύνει τη σιωπή της και καταθέτει τη δική της άποψη για τα όσα συνέβησαν ξημερώματα Σαββάτου (15/11).

Η Ράνια Καρατζαφέρη, μίλησε πρώτη φορά δημόσια, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», σχολιάζοντας πως έχουν γραφτεί «τέρατα». Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικοί δεν έκαναν κανένα σήμα για να σταματήσουν και όταν εν τέλει βρέθηκαν σε κόκκινο φανάρι, τότε τους περικύκλωσαν και ξεκίνησαν να τους φωνάζουν.

«Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει. Έχουν γραφτεί τέρατα. Ήμουν με έναν οικογενειακό μου φίλο στο αυτοκίνητο μετά από έξοδο που είχαμε. Ο άνθρωπος προσφέρθηκε να με γυρίσει σπίτι γιατί δεν είχα το αυτοκίνητό μου. Δεν μου φαινόταν μεθυσμένος. Αν είχα την υποψία πως ήταν μεθυσμένος δεν θα έμπαινα στο αυτοκίνητό του.

