Σε «σωφρονιστικά έργα» τρεις Ρωσίδες, λόγω twerking μπροστά σε καθεδρικό ναό

Τρεις νεαρές φοιτήτριες στη Μόσχα ήρθαν αντιμέτωπες με αυστηρές κυρώσεις, αφότου ανήρτησαν στο TikTok βίντεο στο οποίο χορεύουν twerking μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό του Χριστού Σωτήρος.

Το περιστατικό πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από κύκλους που υπερασπίζονται τις λεγόμενες «παραδοσιακές αξίες», με αποτέλεσμα οι αρχές να καταδικάσουν τις νεαρές σε 11 μήνες καταναγκαστικής εργασίας.

Οι τρεις γυναίκες, φοιτήτριες του Ρωσικού Κρατικού Πανεπιστημίου Τέχνης και Βιομηχανίας Στρογκάνοφ, αποβλήθηκαν από το ίδρυμα για «παραβίαση της δημόσιας τάξης» και «προσβολή των θρησκευτικών συναισθημάτων των πολιτών». Παράλληλα, κρίθηκαν ένοχες για «μικρο-χουλιγκανισμό», κατηγορία που χρησιμοποιείται συχνά από τις ρωσικές αρχές σε περιπτώσεις που αγγίζουν τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης.

Κατακραυγή

Η κατακραυγή που ακολούθησε προήλθε κυρίως από παραδοσιακές και θρησκευτικές οργανώσεις. Η οργάνωση Sorok Sorokov, γνωστή για τις ακραίες της θέσεις, χαρακτήρισε το περιστατικό «μόλυνση της δημόσιας ηθικής» και απαίτησε τιμωρία, υποστηρίζοντας ότι αν δεν αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα «θα πολλαπλασιαστούν».

Παρά το γεγονός ότι ο καθεδρικός ναός δεν εμφανίζεται σε πρώτο πλάνο και το βίντεο διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, οι αντιδράσεις ήταν υπερβολικές, με τα ρωσικά μέσα να υιοθετούν εν μέρει τη ρητορική των ομάδων πίεσης. Οι φοιτήτριες κλήθηκαν να «προσέχουν τη συμπεριφορά τους» ώστε να μην καταστρέψουν το μέλλον τους «από επιπολαιότητα».

H στάση του ρωσικού καθεστώτος

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σκλήρυνση της στάσης του ρωσικού καθεστώτος απέναντι σε κάθε μορφή ελεύθερης έκφρασης που εκλαμβάνεται ως απειλή προς τις παραδοσιακές θρησκευτικές και εθνικές αφηγήσεις. Ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει επανειλημμένα παρευρεθεί σε λειτουργίες στον συγκεκριμένο καθεδρικό ναό, έχει καταστήσει σαφές ότι η προστασία των «παραδοσιακών αξιών» αποτελεί κεντρικό άξονα της πολιτικής του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία σε κύκλους υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι κάνουν λόγο για δυσανάλογες ποινές, καθώς και για πολιτικά υποκινούμενη επίδειξη ισχύος με στόχο την καταστολή της νεανικής κουλτούρας και της διαδικτυακής ελευθερίας.

