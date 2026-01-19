Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ

Από τη διάγνωση με κακοήθη όγκο στην κορυφή του «Έβερεστ των Θαλασσών» και το ιστορικό ρεκόρ στο Vendée Globe.

Ήταν το 2023, όταν ο Γάλλος ιστιοπλόος Charlie Dalin άρχισε να νιώθει έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Η διάγνωση ήταν σοκαριστική: ένας όγκος 15 εκατοστών στο λεπτό έντερο και μάλιστα, κακοήθης.

Ο Dalin προετοιμαζόταν για το Vendée Globe, τον θρυλικό και επικίνδυνο αγώνα των 24.000 μιλίων που κάνει τον γύρο του κόσμου περνώντας από τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και την Ανταρκτική — μερικά από τα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα στον πλανήτη.

Ο αγώνας, που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, φέρει το προσωνύμιο «Έβερεστ των Θαλασσών», καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων καταφέρνει να τερματίσει, ενώ στο παρελθόν υπήρξαν και αγνοούμενοι.

