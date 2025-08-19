Η καβάτζα της Τζάσβιν Σάνγκα στο Χόλιγουντ: Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» που... φτιάχνει και σκοτώνει σταρ

Από την Τζάσβιν Σάνγκα στον θάνατο, μια κεταμίνη δρόμος...

Η Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως η «βασίλισσα της κεταμίνης», βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας για τον τραγικό θάνατο του Μάθιου Πέρι, ο οποίος υπέκυψε από υπερβολική δόση τον περασμένο Οκτώβριο.

Το σπίτι της στο Βόρειο Χόλιγουντ είχε χαρακτηριστεί ως η «καβάτζα της Τζάσβιν». Πρόκειται για το σημείο όπου διακινούνταν μεγάλες ποσότητες κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μέσω του συνεργάτη της, Ερικ Φλέμινγκ, προμήθευσε στον ηθοποιό περίπου 50 φιαλίδια κεταμίνης αξίας 11.000 δολαρίων, υπερχρεώνοντάς τον παράλληλα.

«Βασικός παίκτης η Τζάσβιν»

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μάρτιν Εστράδα την έχει χαρακτηρίσει ως βασικό «παίκτη» σε ένα πολύπλοκο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο περιλαμβάνει κατηγορίες για εμπόριο ναρκωτικών, κατοχή και διακίνηση κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης, με ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι ισόβια.

Η Τζάσβιν, 41 ετών, με διπλή υπηκοότητα (βρετανική και αμερικανική), δεν είχε κρύψει ποτέ τη χλιδάτη ζωή της μέσω των social media, με ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, πολυτελή αξεσουάρ και ζωή γεμάτη πολυτέλεια. Το σπίτι της, που αποτελούσε το κεντρικό «ορμητήριο» της επιχείρησής της για χρόνια, βρέθηκε μετά τον θάνατο του Πέρι γεμάτο με τεράστια αποθέματα ναρκωτικών, όπως κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.

Παρά τις συνεχείς συλλήψεις και κατηγορίες, η Τζάσβιν συνέχιζε την παράνομη δράση της ακάθεκτη. Σε μια από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις της, είχε πουλήσει κεταμίνη που οδήγησε στον θάνατο ενός πελάτη της, γεγονός που είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.

Μέσω μηνυμάτων που αποκαλύφθηκαν, φέρεται να φρόντιζε για την ποιότητα της κεταμίνης που παρείχε στον Πέρι, δείχνοντας μια ανησυχητική «φροντίδα»: «Ας δοκιμάσει αυτό, κι αν του αρέσει, έχω κι άλλο».

Μέχρι και ισόβια...

Η Τζάσβιν κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε τη μάχη που έδινε ο διάσημος ηθοποιός για απεξάρτηση, ενισχύοντας τον εθισμό του με πολυάριθμες δόσεις, ενώ στο δίκτυο εμπλέκεται και ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια, που σύμφωνα με τη δικογραφία, παρείχε οδηγίες και εξοπλισμό για την παράνομη χορήγηση ναρκωτικών στον Πέρι.

Η υπόθεση αναδεικνύει το σκοτεινό παρασκήνιο της διακίνησης κεταμίνης στο Χόλιγουντ, με την Τζάσβιν Σάνγκα να βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες που μπορεί να την οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη.

