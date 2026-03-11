Η Γιόκο Όνο πίστευε πως ο Τζον Λένον ήταν ομοφυλόφιλος

Την αποκάλυψη έκανε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε συνέντευξή του, το 2015.

Η Γιόκο Όνο, η σύζυγος του Τζον Λένον, πίστευε πως ο Τζον Λένον ήταν ομοφυλόφιλος. Την αποκάλυψη έκανε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος εξήγησε πως η ίδια του εξέφρασε τις υποψίες της σε ένα τηλεφώνημα, λίγο μετά τη δολοφονία του Λένον το 1980.

Ωστόσο ο τραγουδιστής και μπασίστας είπε ότι διαφωνούσε, όπως γράφει ο Telegraph προσθέτοντας ότι είχε δει τον Τζον Λένον να έχει «επιτυχίες με τις γυναίκες».

