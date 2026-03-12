Το βίντεο που δεν θέλαμε να δούμε: Η Σελένα Γκόμεζ φιλάει τις βρώμικες πατούσες του συζύγου της

Σκηνή από podcast με τη Σελένα Γκόμεζ να φιλά τα πόδια του Μπένι Μπλάνκο έγινε viral και προκάλεσε καταιγισμό σχολίων.

Η Selena Gomez κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει viral, αλλά αυτή τη φορά για έναν αρκετά απρόσμενο λόγο. Πριν από μερικές ημέρες, ένα στιγμιότυπο από το podcast του συζύγου της προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, όταν η τραγουδίστρια εμφανίστηκε να φιλά τα πόδια του μπροστά στην κάμερα.

Το βίντεο προέρχεται από επεισόδιο του podcast «Friends Keep Secrets» του Benny Blanco, όπου σε μια χαλαρή στιγμή η Σελένα πλησιάζει και δίνει ένα φιλί στα πόδια του παραγωγού. Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, κυρίως επειδή οι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν ότι τα πέλματά του έδειχναν… βρώμικα. Κι εδώ που τα λέμε, δεν έδειχναν. Ήταν βρώμικα.

Πώς ξεκίνησε η αμήχανη φάση

Η ιστορία είχε αρχίσει ήδη να συζητιέται από τον Φεβρουάριο, όταν στο πρώτο επεισόδιο του podcast ο Benny Blanco είχε εμφανιστεί ξαπλωμένος στον καναπέ, με τα πόδια του σε πρώτο πλάνο. Πολλοί θεατές σχολίασαν στα social media ότι τα πέλματά του φαίνονταν αρκετά βρώμικα, κάτι που προκάλεσε κύμα ειρωνικών σχολίων.

Λίγο αργότερα, όταν η Σελένα Γκόμεζ εμφανίστηκε στο podcast, η σκηνή που ακολούθησε έδωσε νέο υλικό στο ίντερνετ. Σε μια στιγμή χαλαρής κουβέντας, η τραγουδίστρια πλησίασε και φίλησε τα πόδια του, με αποτέλεσμα το απόσπασμα να αρχίσει να κυκλοφορεί παντού.

Ο Μπένι Μπλάνκο αντέδρασε αμέσως στο περιστατικό, ρωτώντας τη χαριτολογώντας αν της άρεσε. Η Σελένα, γελώντας, του είπε να μην «το κάνει θέμα», προσπαθώντας να κρατήσει τη στιγμή σε χαλαρό τόνο.

Ο παραγωγός πάντως δεν έκρυψε την ικανοποίησή του και της απάντησε ότι τον έκανε να νιώσει όμορφα, λέγοντάς της πόσο πολύ την αγαπά.

Στο ίδιο επεισόδιο του podcast, στο οποίο συμμετείχε και ο Ed Sheeran, η συζήτηση πήγε και στην προσωπική υγιεινή. Ο Μπένι Μπλάνκο επέμεινε ότι, παρά την εικόνα που δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο, ο ίδιος «μυρίζει πάντα ωραία».

Ο Ed Sheeran αστειεύτηκε μάλιστα λέγοντας ότι μπορεί να φαίνεται σαν άνθρωπος που δεν μυρίζει καλά, αλλά στην πραγματικότητα είναι από τους πιο «καλομυρισμένους» ανθρώπους που γνωρίζει.

Σάλος στα social media

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να προκαλέσει καταιγισμό σχολίων. «Αυτό είναι το πιο αηδιαστικό πράγμα που έχω δει», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε πως δεν περίμενε να δει τη Σελένα Γκόμεζ να κάνει κάτι τέτοιο μπροστά στην κάμερα. Κάποιοι μάλιστα αναρωτήθηκαν ειρωνικά τι μπορεί να συμβαίνει στην προσωπική ζωή του ζευγαριού αν τέτοιες σκηνές συμβαίνουν δημόσια.

Η ίδια η τραγουδίστρια πάντως φαίνεται να μην ενοχλήθηκε από τον θόρυβο. Σε άλλο σημείο της συζήτησης είπε ότι η σχέση τους είναι «μία από τις πιο υγιείς και όμορφες εμπειρίες της ζωής της», δείχνοντας πως για εκείνη το περιστατικό δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια αυθόρμητη στιγμή.

